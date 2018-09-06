新興市場至暗時刻：這輪拋售周期已經創下金融危機以來最長

美股仍為達成史上最長牛市沾沾自喜，新興市場卻在此時一敗塗地。

9 月 5 日周三，追蹤將近 800 家新興市場最大企業個股的 FTSE 新興市場指數跌入技術性熊市；MSCI 新興市場貨幣指數跌 0.2%，跌至 16 個月來最低點，墨西哥比索、印度盧比匯率再破新低，印尼盾徘徊 20 年低位附近。

據彭博社統計，正值 2008 年金融危機十周年之際，新興市場迎來了自那以後的最長連跌紀錄：股市下跌 222 天，匯市下跌 155 天，當地政府債券下跌 240 天。

在此之前，新興市場股市潰敗紀錄由 2013 年削減恐慌所引起的拋售保持，但也僅跌了 172 天，匯市和外債當時則分別下跌 111 天和 47 天。2011 年歐債危機所帶來的拋售周期緊隨其後，股市下跌天數為 155 天，匯市下跌 70 天，外債市場下跌 62 天。

彭博社指出，此次新興市場風暴與此前不盡相同，原因在於甚至沒有出現暫時性反彈，純粹是一場美元和其他以美元計價的貨幣之間的較量。部分策略師認為，對於發展中國家投資者而言，如此之長的全線潰敗已經成為了一場完全的信心危機。

新興市場股債匯持續齊跌，對交易員的行為顯然有所影響。大膽抄底的行為將為謹慎情緒讓路，長時間的下行趨勢則顛覆了期貨和期權合約，令交易員不得不承擔相應的損失。他們還將以追加保證金的形式鎖定投資者的抵押品，減少他們作出其它交易決策的空間。

麥格理銀行分析師 Viktor Shvets 指出，新興市場股市表現不佳，自年內高點（2 月 18 日）下跌了 20%，直接驅動因素是新興市場走弱，但根本原因在於流動性緊縮、美元走強及經濟增長的引擎已停機。

據麥格理估計，目前全球流動性增速不到 5%，不足以支撐全球 GDP 增長；美元流動性則深受負面影響，致使美元走強。與此同時，投資者似乎接受了美國將貿易和美元作為武器的想法，技術和去全球化令新興市場增長引擎慘遭關閉。