〈每日外資外匯觀點〉市場高估風險致使美元被高估、歐元反彈短線仍將下跌

美元指數本週再度收復 95 關卡，不過週三受到美國聯準會官員鴿派談話及美國貿易赤字持續擴大，加上英鎊漲升，使得美元的漲勢受到抑制。

瑞銀：市場高估風險致使美元被高估

法國興業銀行表示，在英國退歐協商以及義大利政治風險加劇之下，新興市場貨幣遭受重擊，除非全球其他主要央行緊隨聯準會的貨幣收緊政策，否則在避險需求下，美元仍將受到投資人青睞。

不過，瑞銀新興市場股票策略主管 Geoffrey Dennis 則認為，市場高估了義大利政治的相關風險，致使歐元被低估、美元被高估，儘管全球貿易的緊張局勢推升美元，但預期在進出口稅務方面的問題將進一步壓抑美元的走勢。

荷蘭國際集團 (ING) 分析，美國總統表態厭惡強勢美元，可能有五種方式打壓美元：一、美財政部可能直接出手干預匯市，但可能性相對較小；二、聯準會的權責使命可能被改變；三、白宮方面進行更多的口水干預；四、美國對主要進出口夥伴施壓，使得非美貨幣走強；五、可能增設美國主權財富基金。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

澳盛銀行：歐元短暫反彈 短線仍將下跌

澳盛銀行指出，歐元兌美元近期雖維持中性趨勢，但考量義大利預算問題，就算歐元出現反彈也只是暫時性的，歐盟面臨的政局不穩定，短線仍將牽動歐元下跌。

大華銀行從技術面來看，歐元兌美元有下跌的風險，但只要維持在 1.1520-1.1675 區間，則將持續進行震盪整理，而非另一波段下跌的起點。

高盛的報告中，也從技術面觀察歐元兌美元仍處於大幅修正的格局中，依艾略特波理論來看，目前歐元兌美元處於 8 月低點反彈以來 ABC 波浪中的 B 浪。

高盛表示，先前歐元兌美元 5 月和 6 月兩度觸及 1.15 後彈升，使得 1.15 關卡至為關鍵。

丹斯克銀行 (Danske Bank) 首席策略師 Valtteri Ahti 重申近期歐元兌美元將跌破 1.1500 心理關口。最新公布的美國供應管理學會 (ISM) 製造業意外成長，有助維持市場對美國經濟和聯準會依照預定步伐升息的樂觀預期，加上國際貿易局勢的緊張氣氛，預期歐元兌美元短期內將跌破 1.15 關卡。