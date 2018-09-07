紐約匯市—投資人觀望週五非農數據 美元微跌 英鎊及日元上漲

美元週四 (6 日) 微幅下滑，因美國數據公布好壞參半，投資人觀望週五將公布的 8 月份非農就業數據，而美國可能對中國加課關稅，則帶來部分擔憂。

美元指數下挫 0.16%，至 95.04，指數在本週二曾觸及兩週的高點。

(圖表取自 CNBC)

華盛頓 WesternUnion Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，美元前幾日表現優異之後，面對即將發布的就業報告，許多人進行了部位調整，美元漲勢減損了不少。

週四公布的 ADP 就業數據，民間就業 8 月增加了 16.3 萬人，較 7 月份的 21.7 萬人略減，並低於經濟學家預測的 18.8 萬人。

ADP 數據較為疲軟，週五的非農數據也不被看好，經濟學家預計，美國 8 月份非農將減少約 19.1 萬個工作機會。

Capital Economics 首席美國經濟學家 Paul Ashworth 表示，疲弱的 ADP 數據可能暗示，就業增長在今年上半年非常強勁之後，再次開始消退。

與此同時，美國商務部表示 7 月份工廠訂單下滑 0.8%，低於經濟學家預測的下降 0.6%。較佳的數據是 8 月 ISM 非製造業數據顯示上升至 58.5，高於預期的 57.0。服務業是美國經濟的重要組成部分，約占美國私營部門 GDP 的 80%。

川普新關稅的公眾評論期於週四結束，接下來川普可能針對 2000 億美元中國進口商品開始課稅，催生部分避險需求，助漲傳統避險貨幣日元及瑞士法郎。

美元兌日元下跌 0.73% 至 110.72。，兌瑞士法郎下跌 0.59%，報 0.96510。

市場當前對英國脫歐抱持相對樂觀情緒，英鎊兌美元匯率上漲 0.24% 至 1.2936 美元。

美國與加拿大目前仍在努力，設法與 10 月 1 日截止期限前談成新的北美自由貿易協定 (NAFTA)，讓加元備受壓力。而美國原油庫存大增，也打壓了油價，同樣不利對油價更為敏感的加拿大貨幣。

美元兌加元上漲 0.22% 至 1.3207 加元，而歐元兌美元下跌 0.08% 至 1.1622 美元。