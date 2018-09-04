美中貿易戰延燒 4月以來美元指數漲近7%

據傳美國總統川普有意於本週宣布，對價值 2000 億美元的中國輸美商品，加徵 25% 關稅；美中貿易戰延燒，推升避險需求，4 月中旬以來，美元指數累計上漲近 7%。

台北時間週二 (4 日) 下午 5 點 06 分，CNBC 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上漲 0.43%，至 95.54。

繼 7 月互對價值 340 億美元商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行第 2 波攻勢，互對價值 160 億美元進口商品，加徵 25% 關稅。

川普揚言，將另對價值 2000 億美元中國進口商品，加徵 25% 關稅，預計在徵求公眾意見期結束後 (9 月 6 日)，就會宣布最終決定；中國商務部上週呼籲，站在誠信基礎上磋商，才是解決問題的正確方式。

根據路透社報導，美中貿易戰不斷升溫，使美元成了最佳避險工具，4 月中旬以來，美元指數累計上漲近 7%。

法國興業銀行外匯策略師 Kenneth Broux 表示，市場憂心，美國的舉措，將使貿易戰再度升級，但美元表現並不差。

報導稱，本週公布的經濟數據，有望延續美元漲勢；美國供應管理協會 (ISM) 將於週二稍晚，發布 8 月製造業採購經理人指數 (PMI)，週五則有 8 月非農就業報告。