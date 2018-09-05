台積電7奈米獨霸 電子股漲聲響起 布局首選6族群

全球股市在 8 月上旬歷經土耳其制裁事件，引發里拉重挫，衝擊全球股市資金動能。所幸市場在 8 月下旬迎來好消息，包括在全球央行年會中，美國聯準會主席 Powell 重申鴿派談話，以及北美達成貿易協定，支撐美國股市再創歷史新高，加上台積電在 7 奈米製程可望獨霸市場，吸引外資大舉進場回補，可望帶動台灣股市電子股的表現，加上蘋果新機概念，投資首選半導體等６大族群。

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永豐高科技基金經理人呂宏宇分析，就台股評價而言，台股目前股價淨值比約 1.8 倍，相較於歷史區間 1 倍至 2.3 倍之間尚屬中庸，但短期內市場仍受中美貿易戰干擾，投資人擔憂川普是否在美國期中選舉前再度加碼對中國貿易制裁，因而造成市場資金觀望的現象。

儘管如此，部份電子股的表現仍可有所期待，例如全球第二大晶片代工廠格羅方格 (Global Foundries) 宣布無限期暫停開發 7 奈米先進製程，第一大晶片代工廠台積電將獨霸七奈米，股價大漲表態，由於台積電占台股權值近 2 成，將有利於維持台股的多頭氣勢。另一方面，蘋果在台北時間 9 月 13 日凌晨將發表新一代手機，市場普遍預期銷售狀況將優於去年，近期蘋果概念股亦有不錯表現，成為支撐盤面焦點，首選族群為半導體、封測、聲學元件、3D Sensing、鏡頭、PCB 軟板等相關族群。

此外，近期表現弱勢之漲價題材類股如被動元件及 MOSFET 族群，在市場消息面開始出現雜音之際，股價卻已見到法人買盤進駐反覆打底，投資人亦可開始留意。



呂宏宇認為，11 月 6 日美國舉行期中選舉前，預期美股在政策作多下表現不會太差，對應與美股連動度高的台股將有機會同步表現，故對指數走勢維持正向看法，但短期國際貿易戰變數尚存，評估指數彈升後仍將呈現整理格局，故操作策略上仍以選股為重，具業績題材的蘋概股應為首選。