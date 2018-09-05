川普氣炸 進口創新高 美國7月貿易赤字大增近10%

由於進口創新高，美國 7 月貿易赤字大增近 10%，並創五個月高點。美國今年貿易赤字更可能創新十年高點。

美國商務部週三公布，美國 7 月貿易赤字上升至 501 億美元，6 月赤字為 457 億美元。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，7 月貿易赤字為 504 億美元。

2018 年前七個月，美國貿易赤字累計為 3380 億美元，去年同期為 3160 億。

7 月進口上升 0.9% 至 2612 億美元，創新高。

7 月出口下降 1% 至 2111 億美元，仍接近記錄高點。

但黃豆出口仍大幅高於去年同期，許多外國買主為鎖定價格，提前進場。

2018 年前七個月，美國黃豆出口合計 188 億美元。較 2017 年同期的 131 億美元大增 43%。

儘管美國仍進口大量外國原油，但美國 7 月石油出口却創新高。自頁岩油開採成功後，美國已成為全球最大原油生產國之一。

儘管貿易赤字上升，美國經濟仍快速成長，反應美國經濟廣泛的強勢。

目前為止，美國對外國商品提高關稅，並未能抑制貿易赤字。川普總統對中國與加拿大的強硬談話，也並未產生效果。

美國 7 月對中國貿易赤字上升至接近 370 億美元，創新高。

美國貿易赤字持續上升，原因在於美國人的財務狀況較其他國家的消費者為佳。他們有能力購買進口商品，美元走強亦讓進口變得較為便宜。