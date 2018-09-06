〈高端消費力驚人〉晶華麗晶之夜業績破億 年增4成

儘管景氣處在緩步復甦階段，不過高端消費力仍驚人，晶華 (2707-TW) 旗下麗晶精品舉行麗晶之夜，業績年增近 40% 至 1.1 億元，預計 10 天檔期銷售額上看 3 億元，年增約 7%，而微風日前舉辦信義之夜，單日就繳出銷售額 4.1 億元的好成績，年增幅高達 17%，顯然高端消費是業績成長的主要動能。

晶華指出，麗晶之夜展出總價值高達 3.6 億元的珠寶供賓客近身鑑賞，去年麗晶之夜當日創 8000 萬元的銷售額，10 天業績衝上 2.8 億元，台北晶華酒店暨集團餐飲董事總經理吳偉正樂觀預期，10 天檔期銷售額上看 3 億元。

微風集團則指出，5 月的微風之夜創造 13.5 億元的業績，而 8 月信義之夜活動再次繳出 4.1 億元的好成績，其中信義之夜千萬刷手就有 5 名，成長幅度達 17%，顯示高端消費還是相當旺盛，購買以珠寶、精品為主力。

可留意到，麗晶精品雖仍以高價的珠寶與腕錶為銷售主力，不過，近年來加入更多生活美學和餐飲相關品牌，希望藉此引進新來客，目前餐飲品牌數量已達總品牌數的 25%。

另外，吳偉正坦言，隨著新飯店投入競爭，飯店市場經營辛苦，特別是婚宴業務首當其衝，所幸台北晶華維持在成長態勢，前 7 月營收年增 8000 萬元，其中餐飲業務增加 5000 萬元。