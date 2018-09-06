〈瑞信論壇〉台積電受惠AMD轉單 3年內營收將增加10%

格芯退出 7 奈米製程計畫，瑞信預估，台積電 (2330-TW) 將直接受惠 AMD 轉單，在經濟規模支撐下，台積電都將是 AMD 轉單受惠者，未來 3 年內有望貢獻台積電營收約 10%。

瑞信亞洲半導體研究主管 Randy Abrams 指出，AMD 主要代工合作夥伴格芯 (GlobalFoundries) 宣布退出 7 奈米製程計畫，預期 AMD 的 15 億美元 (約新台幣 460 億元) 訂單，將轉到台積電手上。

由於 AMD 晶片主要是用在伺服器及繪圖卡，此舉有助台積電增加該領域市占，進入伺服器新市場。

Randy Abrams 評估，目前 AMD 相關訂單約 15 億美元，預期 2020 至 2021 年可成長 3 倍達 50 億美元 (約新台幣 1540 億元)，受限經濟規模，AMD 短時間內不會尋求第二家代工廠，這代表台積電將可望在未來 3 年內增加約 10% 營收。

Randy Abrams 表示，AMD 市占率約 15%，即便未來產能倍增，仍難以跟英特爾 (intel) 抗衡，不過 AMD 將先從伺服器、繪圖卡等市場切入，未來 7 奈米晶片訂單若持續成長，才將開始尋求第二代工夥伴，預期可由三星奪下代工訂單。