香港8月PMI升至48.5 貿易戰憂慮 新訂單指數連跌5個月

香港採購經理指數 (PMI) 連續 2 個月攀升。經季節調整後，8 月份日經香港 PMI 由 7 月份 48.2 調升至 48.5，但仍然是連續第 5 個月處於 50 以下的收縮水平，新訂單指數亦連跌 5 個月，顯示私營經濟的景氣度溫和轉差。分析指出，美中貿易摩擦帶來的負面影響是業者的最大憂慮；而其他因素則包括競爭壓力，以及港幣強勢等。

8 月新訂單指數連續第 5 個月下跌，但緊縮步伐比 7 月份放慢；來自中國大陸的新業務連跌 4 個月，緊縮幅度維持強勁。貿易緊張升溫，輸往大陸的銷售量再度顯著下跌。採購活動以及投入品庫存繼續減少，企業對產出預期依然悲觀，即使投入成本上升，卻依然調低銷售價格以支持銷情。就業與積壓工作量繼續下滑。

新接業務量連續第五個月下跌，繼而影響營商活動。需求疲弱，企業縮減生產。另一方面，銷售顯著下滑意味企業有能力清理積壓工作。未完成工作量於 8 月份下跌，反映香港私營經濟的產能持續過剩。

市場需求疲弱，促使企業採取審慎的庫存措施。企業進一步減少採購活動，成為投入品庫存累減的原因之一。投入品需求雖然減少，但供應商的供貨表現依然受壓。平均交貨時間進一步延長，當前周期已接近一年半。資料透露，大陸的環保法規、供應商貨源不足，以及船期滯後，都是供貨時間延遲的主要原因。

香港私營企業的成本壓力普遍溫和，整體投入品價格通脹放緩至 1 年多以來最低。原材料成本攀升，以及港幣轉弱，都是通膨的主要原因。香港私營企業繼前 2 月提高價格後，轉而調低銷售價格。

受訪業者指出，人民幣轉弱、競爭劇烈，加上顧客要求折扣，促使企業採取措施刺激銷情。企業對生產前景依然悲觀，產出信心跌至 2016 年底以來最低。

IHS Markit 首席經濟師 Bernard Aw 評論香港 PMI 調查結果時表示，8 月營商環境繼續轉差，反映香港私營經濟邁向第二季惡化；而其他分項指標也顯示經濟下行可能持續。營商環境轉差的當前周期是 2016 年底以來最長。在需求疲弱的環境下，企業調低銷售價格以刺激銷情，成本增長則維持輕微。整體而言，最新的 PMI 標題指數與第三季度 GDP 約 2% 的年增長率整體一致。

調查顯示 8 月份私營企業對未來一年的生產前景依然悲觀，情況自 2 月份以來一直持續。

香港《文匯報》引述澳新銀行大中華區首席經濟師楊宇霆表示，面對貿易戰和中國經濟下行風險，加上利率向上影響融資成本，香港 PMI 未來數月可能繼續處於收縮區間。除貿易戰之外，中國經濟會受去槓桿影響，例如近期股市調整，網貸亦出現結業潮，都可能波及香港。

三菱 UFJ 銀行環球市場研究東亞區副總裁黃詠詩預期，今年下半年至明年香港經濟將持續放緩，全年香 港經濟增長預測約為 3%，明年將會進一步放緩至約 2%，企業信心會維持低位，年底前香港 PMI 重上 50 的機會很低。