貝因美上半年成功扭虧，成本節約和股權轉讓收益貢獻大

說起貝因美，還是有過一段輝煌歲月的。頭頂本土第一嬰幼兒奶粉品牌桂冠，在國内奶粉市場的佔有率長期位居三甲之列，即便整個行業遭受“三聚氰胺”事件的毀滅性打擊，貝因美卻反而因為高標準嚴要求成為受益者，2013年淨利潤高達7億元（人民幣，下同）……

但時過境遷，經歷了管理層動蕩、渠道摩擦後，貝因美風光不再，連續兩年虧損被帶上ST帽子（ST因美002570-CN）。好在，一切都不是太晚，2018年上半年，通過多方努力的貝因美終於交出了創始人謝宏回歸後首份半年報。

貝因美業績有所好轉

貝因美成立於1999年，總部位於杭州，業務範圍包括嬰幼兒食品的研發、生產和銷售,主要產品包括嬰幼兒配方奶粉、營養米粉、其他嬰幼兒輔食和嬰童用品。

2018年上半年，貝因美實現營業收入12.32億元，同比微降4.14%，歸屬上市公司股東的淨利潤853萬元，同比上升102.32%，經營活動產生的現金流量淨額更是達到1.6億元，同比由負轉正，顯示其公司正在走出2016年以來的低谷，逐步確認業績拐點。

具體來看，貝因美此次業績改觀來自多個方面。首先，“節流”是達到增效的一大措施.報告期内，公司重點關註營銷費用投入對銷售拉動的促進作用，以費用投入與銷售收入相匹配為原則，控製各項支出，其中，銷售費用較上年同期減少32.5%，管理費用和財務費用減少5.51%、1.44%。研發投入因為材料試製費用及檢測費用同比減少所緻，大幅下降58.45%。合計來看，僅此四項，就為貝因美節省費用超過2億元。

圖源：財務報表

其次，一筆金額客觀的股權轉讓收入為貝因美的虧轉盈貢獻頗大。期内，公司轉讓全資子公司貝因美豆逗100%的股權，帶來收益5407.6萬元，佔利潤總額比例高達416.38%。

一番鞭辟入里的分析後，我們看到上半年貝因美業績的改善主要來自於厲行節約與不可持續的資產處置收益。雖然距離主業青春煥發還需時日，但貝因美已在銷售市場、生產運營、管理方面做了多方鋪墊，相信在利好國内奶企的註冊製下貝因美下半年會有所作為。

多重佈局，貝因美再出發

渠道一直是貝因美的诟病，2018年上半年，貝因美通過多方佈局破除渠道桎梏。為重塑代理商信心，貝因美與通過與終端門店的精準合作，借助追蹤追溯體係對產品跟蹤監控，堅決打擊亂價銷售的行為，以保障經銷商利益；同時，對奶粉新政後的總承銷業務模式進行階段性評估，確保有序競爭提升利潤；梳理現有省區代理商業務，以門店銷售為支點，夯實業務基礎。

在生產、研發和管理上，貝因美進一步完善質量管理體係，積極改善產品工藝，目前已完成所有17個係列51個配方的嬰配配方註冊及5個特殊醫學配方奶粉配方申報，其中無乳糖配方奶粉獲得中國品牌特醫奶粉0001的註冊號。針對消費升級及中國城鎮化進程，貝因美推出全新新品“綠愛”奶粉，一經面市便以高品質赢得細分市場中高端市場份額，重塑產品在消費者心中的認可度，同時帶動公司整體盈利能力與市場地位提升。

管理上，伴隨著創始人謝宏的回歸，“重樹商譽、重建渠道、重構體係、重造團隊、重塑品牌、重溯文化”的戰略穩步推進，一切都在向好的方向邁進。

後續來看，自2018年1月1日開始實行的配方奶粉註冊製或許是貝因美最大的機遇。在嚴格監管下，長期以來魚龍混珠的乳業市場將得到肅清，實力弱或貼牌的中小乳企不得不面臨被清退的結局，在此背景下，有獨立研發能力，有特色配方的品牌將赢得市場信賴。貝因美20多年來專註嬰幼兒奶粉研發與生產，無論是專業度還是知名度都在國内市場都首屈一指，而在當年“三聚氰胺”事件中，貝因美的質量安全管理體係早已深入人心，多重優勢疊加，將受益於本輪奶粉業洗牌。

展望未來，曾經輝煌，曾經滄桑，都已是過去，當下的貝因美正重新揚帆起航。

作者：董虹

編輯：賀秋霞

港股解碼，香港財華社原創王牌專欄，金融名家齊聚。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)