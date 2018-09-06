鄭州銀行(06196-HK)擬每股4.59元發6億A股

鄭州銀行(06196-HK)公布，鄭州銀行首次公開發行股票網下發行採用深圳證券交易所網下發行電子平台進行發行與配售，根據初步詢價結果，經發行人和聯席主承銷商協商確定，本次公開發行總量為不超過6億股A股(002936-CN)。

發行人和本次發行的保薦機構(聯席主承銷商)招商證券股份有限公司、聯席主承銷商中原證券股份有限公司，根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、H股價格水平、可比公司估值水平、所處行業、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為每股4.59元(人民幣.下同)，網下發行不再進行累計投標詢價。

投資者請按4.59元在2018年9月7日(T日)進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2018年9月7日(T日)。其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:15-11:30、13:00-15:00。

發行人本次公開發行募集資金用於補充核心一級資本的金額為27.08億元。

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