聯發科攜奇景等廠 搶進人臉辨識商機

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今(5)日宣佈，攜手奇景光電與曠視科技，推出業界首款應用於智慧型手機的雙目立體視覺結構光 (Active Stereo with Structured Light) 參考設計，該參考設計比 3D 結構光更具成本優勢，且可達 iPhone X 等級人臉建構精度與支付級安全性，搶攻人臉辨識商機。

聯發科指出，該參考設計，將以內建 P60、P22 平台硬體景深加速引擎，搭配紅外線投射器 (IR Projector)、2 顆紅外線攝像頭(IR Camera) 和 AI 人臉識別演算法，整體參考設計將更具成本優勢。

聯發科深耕立體匹配深度引擎 (Stereo Matching Depth Engine) 研發多年，看好全螢幕手機普及，許多手機廠試圖以人臉識別解鎖取代正面指紋解鎖，聯發科與模組廠和 AI 演算法公司合作，推出以硬體加速的主動式立體人臉建模方案，用無需外掛 DSP 的方式，達更快、更省電效果。

在成本方面，iPhone X 使用的 3D 結構光 (或稱單目結構光)，需搭配高成本點陣紅外線投射器，聯發科所推的雙目結構光模組，使用一般隨機紋理( Random Texture ) 紅外線投射器、及一般雙鏡頭組裝製程，可簡化校準流程，提升良率與可量產性，更具成本優勢。

聯發科目前 P60 與 P22 平台，皆使用完整雙目結構光模組參考設計，其中包含由奇景 (Himax) 提供的紅外線投射器與 2 顆 IR Sensor，及由 AI 廠商曠視科技 Face++ 提供的人臉辨識、美顏和建模解決方案；目前參考方案已有多家客戶積極評估導入。