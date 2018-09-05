新台幣小貶收至2周低點 應留意成交量擴至1個月新高

受多數亞幣走弱影響，新台幣今 (5) 日午盤後明顯轉貶，終場收在 30.806 元，貶值 4 分，呈現連 2 貶，也是近 2 周來再次見 30.8 元價位，匯銀人士提醒，今日台北外匯經紀公司成交值放大至 1 個月來大量，短期要留意資金轉往美元避險的壓力，不過，在人民幣尚未重挫前，新台幣短期應不至再挑戰前低 30.875 元。

匯銀人士指出，除部分資金買入美元避險，近期外資匯出壓力還不算太大，短期應不至於再挑戰前低，不過，偏弱格局也難明顯扭轉，預料持續處在狹幅整理態勢。

新台幣今日以 30.785 元、貶值 1.9 分開出後，在午盤前均呈現升值態勢，不過，午盤過後部分資金加強買匯，收盤前再度見 30.8 元關卡，最低見 30.808 元，終場兌一美元以 30.806 元作收，貶值 4 分，台北外匯公司成交值放大至 8.78 億美元，全日高低價差 6.7 分。

隨著美元指數昨日反彈近 0.3%，非美貨幣目前多呈現走貶態勢，亞幣中以韓元貶近 0.4% 較多，星元貶 0.2% 左右，新台幣貶 0.13%，日圓也貶 0.1%，泰銖在平盤上下波動，僅人民幣偏強升值逾 0.1%。

匯銀人士也認為，避險資金未見積極買入日圓，預料短期亞幣不至於過度走弱。