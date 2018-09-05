智慧家庭與電競產品需求旺 群電8月及前8月營收雙創同期新高

受惠於智慧家庭與電競相關產業強勁的市場需求拉抬，群光電能 (6412)8 月份自結合併營收 29.58 億元，創下單月同期新高、歷史次高，年增 11.5%，月成長 4%。累計 1-8 月自結合併營收達 197.36 億元，同樣改寫同期歷史新高，較去年同期成長 10.4%。法人指出，群電優化產品組合的策略精準，在智慧音箱、電競相關、Type C 筆電等熱門的科技產品百花齊放前即做好佈局。受惠相關消費市場今年以來旺盛綿延的成長柴火，群電上述產品的營收成長力道大幅優於去年同期，使得群電 8 月及前 8 月累計營收，雙雙達歷史新高。



法人分析，智慧音箱、電競相關與 Type C 筆電等附加價值較高產品的需求熱度可望持續暢旺，除看好群電第三季營收可望創下歷史新高外，獲利也將較第二季持續成長。