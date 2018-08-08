群光Q2獲利季增逾3成 EPS1.17元 Q3迎旺季營收戰新高

群光 (2385-TW) 第二季受惠智慧家庭與電競產品帶動營收創高，稅後純益 8.07 億元，季增 37.5%，年減 8.5%，每股純益 1.17 元；第三季在消費電子旺季加持下，法人估群光單季營收可望再挑戰同期新高。

群光第二季營收 212.61 億元，創下歷史同期新高，季增 21%、年增 14%；毛利率 13.3%，季增 1.2 個百分點、年減 3.6 個百分點；營益率 3.5%，季增 0.4 個百分點、年減 2.11 個百分點；稅後純益 8.07 億元，季增 37.5%、年減 8.5%；每股純益 1.17 元。

群光上半年營收 388.35 億元，同創歷史同期新猷，年增近 1 成；毛利率 12.8%，年減 4.2 個百分點；營益率 3.3%，年減 2 個百分點；稅後純益 13.94 億元，年減 6.5%；每股純益 2.03 元。

群光第二季受惠智慧家庭與電競相關兩大產品大幅成長，單季及上半年營收創高，其中智慧家庭產品營收年增超越倍數，季增達 4 成以上；電競相關產品營收年成長達近 8 成、季增近 3 成。

在營收成長下，群光第二季毛利季增 3 成、營業利益也有 4 成季增；但與去年相比，受到原料、人力成本增加，毛利率與營益率的表現呈現年減。

群光 7 月份自結合併營收 77.21 億元，創近 10 個月與同期新高，月增 3.6%，年增 25.3%；累計今年 1-7 月營收達 465.56 億元，續創同期新高，年增 11.5%。

法人分析，消費性電子產品旺季即將到來，智慧家庭與電競相關兩大產品可望持續成為帶動群光營收與獲利成長的領頭羊，附加價值較高產品的營收與獲利比重可望增加，本季在兩大產品挹注下，估營收可望進一步成長，有機會創近 15 季與同期新高。