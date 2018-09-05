【異動股】文化傳媒板塊再度走強 百號控股(600640-CN)漲停

今早，文化傳媒板塊再度走強，截止發稿，百號控股(600640-CN)漲停報10.26元，樂視網(300104-CN)再度漲停報4.15元，印紀傳媒(002143-CN)漲7.17%報3.44元，當代明誠(600136-CN)漲6.62%報11.92元，廣電網絡(600831-CN)、當代東方(000673-CN)、華聞傳媒(000793-CN)等多股上漲超4%。

消息面上，近期，影視圈不平靜，“陰陽合同”，“天價片酬”的潛規則也被不斷曝光，國稅總局也開始介入影視行業稅收調查，稅收徵管，正在逐步收緊，天價片酬這顆毒瘤也急需摘除，還影視行業一片淨土。2018年9月3日，橫店各影視工作室陸續收到稅務局通知：終止定期定額徵收方式，徵收方式將改為查賬徵收。這對於傳媒板塊無疑是巨大的利好，在稅收和片酬方面解決掉一些诟病後，影視公司才有更多精力和資金投入到好的產品的製作，對影視公司本身減少開支，增加收益都會帶來正面影響，表現到二級市場，對於整個影視傳媒公司都是一次促進，股價有望借此拉升。

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