【異動股】ST板塊再度活躍走強 *ST凡谷(002194-CN)等多股漲停

隨著近日樂視網(300104-CN)、中弘股份(000979-CN)等極差超跌股紛紛漲停，今早ST板塊盤中再度走強;截止發稿，ST河化(000953-CN)、*ST尤夫(002427-CN)、*ST凡谷(002194-CN)等多股漲停，*ST天馬(-CN)、*ST宜化(000422-CN)、*ST凱迪(000939-CN)等漲逾4%，ST昌魚(600275-CN)、*ST雲網(002306-CN)等股漲逾3%。

消息面上，超跌反彈是ST板塊集體走強的推動力之一。市場人士表示，此前市場行情下行的時候，ST板塊承壓較大，下挫最深，甚至有“仙股”出現。隨著近日樂視網、中弘股份等極差超跌股紛紛漲停，ST板塊其他個股也跟風而動。

從數據上來看，ST板塊與*ST板塊年初至今的整體跌幅遠輸於大盤指數。個股方面，33隻ST股年初以來跌幅超50%，其中*ST富控、*ST保千、*ST華信等6股跌幅超80%。值得一提的是，從A股歷史看，當大盤經歷大幅調整進入較為明顯的觸底反彈過程時，ST板塊由於市值偏輕，容易率先在活躍資金作用下走出相對更強的反彈行情。

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