清華控股轉讓紫光集團36%股權 首推共同控制新模式

中國清華控股轉讓紫光集團部份股權有了實質進展，這回由高鐵新城和海南聯合兩家地方國資企業成為接盤方，更引入「共同控制」模式，讓清華控股既能股份轉讓套現，又能透過共同控制模式維持一定控制權，未來可望成為中國校辦資產乃至國資混改採用的另一套新模式。

昨 (4) 晚紫光集團旗下的紫光國微 (002049-CN)、紫光股份 (000938-CN) 和紫光學大 (000526-CN) 發布公告指出，三家公司共同的實控人清華控股份別把所持有的紫光集團 30% 和 6% 股權轉讓給高鐵新城和海南聯合，並簽署三方共同控制協議。

這回紫光集團股權結構調整方案出爐，代表清華控股「讓教育回歸教育」的工程已在積極進行中。消息公布後，紫光國微、紫光股份今日開盤隨即走跌，跌幅最多逾 5%，紫光學大則在停牌中。

紫光國微早盤走跌 (圖自新浪財經)

公告指出，這次權益變更前，清華控股持有紫光集團 51% 股權，是上市公司的實際控制人。這回收購完成後，高鐵新城、清華控股和海南聯合會以共同控制紫光集團的方式，間接共同控制紫光股份 58.89% 股權、紫光國微 36.77% 股權、紫光學大 23.76%，三家上市公司實控人均發生變更。

至於最為台灣所熟知的紫光集團董事長趙偉國，持有的紫光集團股份並未改變，依舊是仍為 49%。這次股權轉讓後，清華控股持有的紫光集團股份將由 51% 降低至 25%。至於接盤的高鐵新城、海南聯合受讓紫光集團股份後，公告指出將不直接持有紫光股份、紫光國微和紫光學大 3 家上市公司股份，兩方暫無未來 12 個月內增加或減少其在上市公司擁有權益的股份的計劃。

先前紫光集團旗下半導體紫光國微 (002049-CN) 7 月底曾在深交所互動平臺表示，目前公司正在開發 DDR4 晶片，預計年底前完成。