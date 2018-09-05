看空美國經濟雜音浮現？長期殖利率仍高免驚 小型股表現可期

近期市場出現看空美國經濟表現的雜音，例如: 舊金山聯準會研究顧問 Michael Bauer 和 Thomas Mertens 認為經濟衰退的風險在上升。不過另一方面，他們也說，長期殖利率依然高於短期殖利率，目前美國經濟並沒有衰退即將到來的跡象。

「鉅亨買基金」分析，目前美國經濟數據仍佳，假設明年上半年美國經濟數據果真衰退且長短期公債利差反轉，屆時才是完全退出美國風險性資產的時機，在此之前都可透過配置部份美國高評等債券的方式，來平衡美國股市的風險，而小型股仍充滿表現機會。

投資專家或機構紛紛指出美國長短期公債利差即將反轉，待減稅政策帶來的刺激消退後，美國經濟將陷入衰退，美國股市泡沫也會因此破滅。而此類看空美股言論從 2014 年以來，便不斷透過變換論述內容出現在投資人目光中，若投資人早因此退出美國股市，將錯過之後的大漲行情。

根據聯準會的研究報告，長短期公債利差有助預測美國景氣衰退，但相較於較常看到的美國 10 年公債殖利率與美國 2 年公債殖利率差距，美國 10 年公債殖利率與美國 3 個月殖利率差距更為合適。

從 1985 年以來，美國長短期公債利差共有 3 次出現反轉，之後美國景氣也分別於 1990 年 7 月、2001 年 3 月及 2007 年 12 月觸及高點，隨後便陷入衰退。此三次衰退與長短期公債利差反轉相差時間分別為 14 個月、8 個月及 22 個月，長短期利差的預測能力展露無疑。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，目前美國 10 年與 3 個月期公債殖利率差距仍有 75 個基點，聯準會需要升息 1%，才會造成利差反轉。根據 Evans 規則修改的泰勒法則模型預測的聯邦基金利率，當美國失業率 3.75% 及核心物價年增率 2% 時，聯邦基金利率合理水平為 2%。失業率必須進一步降低至 3.5% 且核心物價年增率升高至 2.5%，才會給予聯準會壓力升息 1% 至 3%。

「鉅亨買基金」認為，明年上半年數據很關鍵，若核心物價年增率上升速度加快並超過 2.5%，則升息與利差反轉就近在眼前。最樂觀情形下，美國聯準會今年還有兩次升息機會，升息兩次仍難以造成長短期利差反轉。除了從長短期公債利差角度來看，美國景氣仍屬強勁外，適合用來衡量內需健康程度的貨運指數來看，美國景氣還非常健康。

「鉅亨買基金」建議，相較於受到資金外逃壓力的新興市場、脫歐與義大利預算困擾的歐洲及成長乏力的日本，美國景氣能見度相對較高，建議偏好股票型基金的投資人，可以美國股票為配置重點，而美國股票中，較依賴國內需求的小型股，更是首選。