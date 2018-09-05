【富蘭克林】另類資產基金專注低波動下的資產增值機會 納入後可多元化投資組合

相對傳統基金，或許另類資產基金對一般投資人有點神祕，多數投資人認為其積極管理策略可能過於冒險，不過後來驚訝地發現，另類資產基金反而更專注低波動下的資產增值。目前多數機構投資者已將另類資產基金納入其投資組合，主要是認為目前固定收益產品的利率普遍較低，同時擔心股票市場的波動性，為尋找投資組合的多元化，並降低與傳統資產類別的相關性。

根據理柏統計，目前台灣核備可銷售的另類資產基金共六檔，總規模約為 152.23 億美元，其中統計自 2017 年來資產規模變化，富蘭克林多空策略基金規模增長約 14.20 億美元 (截至 2018 年 7 月底)，遠高於同類型資產規模變化平均的 5.71 億美元，規模增幅居六檔基金之冠。主要是此檔基金採取四大策略 (股票對沖、相對價值、事件驅動、全球宏觀)，更能掌握市場輪漲機會。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示，預期金融市場將延續近期的波動，看好利率和外匯市場在波動環境中提供投資機會，統計自 2016 年來，新興市場貨幣歷經四次週貶幅超過 2%，同期對沖策略基金展現抗壓性，平均變動幅度不大，更有兩次逆勢上漲的表現。展現了在市場波動度加劇的情況下，多空操作對於降低市場敏感度及提高超額報酬的優勢。

Preqin(8/20) 公佈今年度另類資產調查，有 66% 的機構投資人表示滿意今年對沖策略指數相關產品的表現，遠高於過去兩年的 45% 及 21%，投資人滿意度提升，其中，有 69% 的投資人表示，願意在今年下半年續增加對沖策略指數相關產品的配置。

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