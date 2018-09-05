對抗特斯拉！賓士推出首款純電動SUV 戴姆勒稱「All in」電動車

當地時間周二（9 月 4 日）由賓士與美國西南偏南大會聯合主辦的 me Convention 創新論壇在瑞典斯德哥爾摩舉行，賓士推出了旗下首款純電動 SUV（運動休旅車），取名 EQC 系列，並發布了其電動車出行品牌 EQ（英文代表電動智能，Electric Intelligence）。

分析指出，這是成熟大型汽車製造商進軍新興電動汽車領域的最新舉動，以期挑戰特斯拉 Model X 在高端豪華電動車市場的領軍地位。戴姆勒董事長兼賓士 CEO Dieter Zetsche 表示，電動車是未來出行場景的主要組成部分，戴姆勒沒有替代選項，「已經開始 All in 電動車」。

賓士 EQC 首款全稱「EQC 400 4Matic」，四輪驅動，大小與賓士暢銷的內燃機品牌 GLC SUV 相仿，綜合續航里程超過 450 公里（280 英里），超過了特斯拉 Model X 的續航里程 237 英里，可用 5.1 秒加速到百公里時（62 英里時），電池組總容量 80 千瓦時，電池重 650 公斤。

（上圖為公司官方供圖）

這款全電動 SUV 的鋰離子電池組件由戴姆勒全資子公司 Deutsche Accumotive 生產，2019 年起將由賓士德國 Bremen 工廠組裝，與賓士熱門內燃機車款 C-Class Saloon、Estate、GLC 等共用同一條生產線，戴姆勒在華合資公司北京賓士汽車將負責中國本地市場的 EQC 生產。

賓士執行董事 Markus Schafer 表示，決定將電動汽車生產置於內燃機車生產線上，體現了公司進軍新領域策略的靈活性。既可以靈活回應市場需求，也能確保高效生產和頂級質量並存，最大化利用現有工廠的產能和已被驗證、成熟的生產經驗。

明年上半年投產後，EQC SUV 預計 2019 年底在中國上市，2020 年在美國推出。戴姆勒將投資至少 10 億歐元打造 8 間工廠組成的全球電池生產網路，並在 2022 年推出 10 款全電動汽車。Zetsche 透露，戴姆勒原本計劃投入 100 億歐元（約合 120 億美元）用於電動車戰略，目前開支已經超過這個闕值，但沒有說明具體數字。

作為全球最大的高端豪華汽車製造商之一，EQC 並不是賓士首次試水的純電動汽車。2013 年公司就推出過 B 級純電動汽車 B250e，但銷量不佳，從面世以來到 2017 年第二季末僅售出 3651 輛，這款零排放的掀背式電動汽車已經停止銷售、退出了市場。

彭博社介紹稱，高端電動汽車市場競爭將愈發激烈。保時捷在今年 6 月公布了旗下首款純電動跑車 Taycan，捷豹也在年初發布了首款純電動 SUV 品牌 I-Pace，奧迪首款純電動 SUV 將於 9 月 17 日（兩周後）在舊金山（特斯拉後院 + 矽谷腹地）正式推出，三款車型都在 2019 年投入量產。

不難發現，在高端電動車市場，傳統大型車企已經與特斯拉形成了「正面硬剛」的戰局。戴姆勒董事長 Zetsche 表示，感謝特斯拉令電動車更為流行，但戴姆勒不再打算投資特斯拉公司，理由是「現在不是一個好的時間點」。

據 36 氪介紹，2009 年特斯拉融資不順利時，戴姆勒曾投資 5000 萬美元獲得了 9% 的股份，賓士還與特斯拉展開業務合作，包括賓士 B 級車的電動動力總成和特斯拉 Model S 早期的零部件供應。但 2014 年，戴姆勒終止了與特斯拉的動力總成供應合約，並以 7.8 億美元的價格拋售了特斯拉股份。如果持有至今，戴姆勒將成為僅次於馬斯克和富達投資的特斯拉第三大股東。

無獨有偶，高盛本周最新唱衰特斯拉的研報，援引核心理由就是電動車市場未來幾年的競爭加劇，多款傳統車企的電動車品牌將在 2020 年代初至中旬密集上市。與競爭對手相比，特斯拉今年已經用完了美國聯邦稅收補貼（20 萬輛電動車）的配額，在新品「青黃不接」之際競爭力減弱：

「由於特斯拉到 2020 年前不太可能推出新品 Model Y，到 2021 年前不會對其進行量產，當其他競品襲來時，消費者缺乏動力購買更貴的特斯拉車款。同時，基本款 Model 3 也會蠶食對高配 Model 3/S/X 的需求，影響公司的毛利空間和盈利能力。」

還有媒體指出，發展電動汽車產品線，有助於戴姆勒遠離柴油車「排放門」醜聞。據經濟參考報，德國聯邦機動車管理局於當地時間 6 月 11 日發出指令，要求戴姆勒集團在全歐範圍內召回 77.4 萬輛涉嫌非法使用尾氣排放作弊技術的柴油車。此外，中英法等國都有未來全面停止出售汽油車和柴油車等內燃汽車的政府規劃。

戴姆勒德國股票周二收跌 1.45%，至 54.20 歐元，創 2016 年 6 月以來最低，今年以來累跌 23%。美股粉單 OTC 交易的美股周二跌 2.6%，不足 63 美元，也接近 2016 年 6 月 1 日以來最低。

德國車企受美國政府徵收汽車進口關稅的不確定性影響，戴姆勒高管也承認，儘管賓士 EQC 電動 SUV 可實現盈利，預計將侵蝕品牌內燃汽車的銷售市佔率，初期不會吸引更多的新客戶。

不過，成熟車企量產電動車的勢頭出現以及能實現盈利的可能性，已經足夠為增產和盈利「達標難」的特斯拉添堵了。因此，高盛預期特斯拉未來 6 個月股價再跌 30%，摩根大通將特斯拉目標價從 308 美元下調至 195 美元，下調幅度高達 37%，代表還有 35% 的下跌空間。

『新聞來源／華爾街見聞』