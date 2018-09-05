盤前財經大事搶先讀2018年9月5日

今日操盤前瞻

美國 7 月貿易帳

中國 8 月財新綜合 PMI

日本 8 月服務業 PMI

澳洲第 2 季 GDP

股東會：皇普、聯超、振發、美吉吉 - KY

法說會：華新科、中信金、貿聯 - KY、緯創、聯電、聯發科、環泥、統一、聚陽、亞德客 - KY、光寶科、京元電子、美律等

除權息：大成、程泰、高雄銀、神達、統新、元太

亞馬遜 1 兆美元市值得而復失 分析師依然大聲喊買

亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 週二 (4 日) 盤中短暫站上 1 兆美元市值，不過收盤跌幅縮減，讓蘋果 (Apple)(AAPL-US) 仍成為兆元俱樂部唯一成員。僅管如此，分析師仍然告訴投資人，亞馬遜股票仍值得買進。閱讀全文...

美中貿易憂慮升級 美元指數強漲 新興市場貨幣仍弱

美中貿易戰爭端週二 (4 日) 重新成為市場焦點，美元指數強漲，新興市場貨幣續跌。由於對美中貿易形勢的擔憂提振了美元的避險需求，美元大幅上漲，衡量一籃子貨幣的美元指數上漲 0.3%，至 95.43。歐元兌美元匯率下跌 0.32%，至 1.1586 美元。閱讀全文...

新興市場危機重燃 這次壓力沉重

根據 CNBC 分析報導，市場對任何一件消息面的注意，時間總是短暫。例如，市場似乎已將 "脆弱五國" 拋諸了腦後。美國聯準會 (Fed) 於 2013 年開始縮減購債計畫，該五國受到嚴重影響。閱讀全文...

看好多鏡頭題材 外資圈再喊買大立光 目標價超越天價區

看好多鏡頭題材將於明年發酵，美系外資在最新出爐報告中，調高大立光 (3008-TW) 明、後年獲利預估，重申「加碼」評等，並將目標價由 5500 調升為 6200 元；此一目標價僅次於 7 月間，日系券商對大立光的目標價預估 (6370 元)，且兩者皆超越大立光的歷史天價 6075 元。閱讀全文...

穩懋 8 月營收續減 Q3 財測不變 外資看好明年營運將回溫

砷化鎵晶圓代工廠穩懋 (3105-TW) 公布 8 月營收新台幣 13.46 億元，月減 3.24%、年減 5.03%，公司表示目前下游客戶仍在消化庫存，因此第三季營運仍維持上次法說會營收季減 1 成、毛利率 31%-33% 的看法，累計穩懋今年 1-8 月營收為 117.69 億元，年增 19.21%。閱讀全文...