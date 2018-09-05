亞馬遜1兆美元市值得而復失 分析師依然大聲喊買

亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 週二(4 日) 盤中短暫站上 1 兆美元市值，不過收盤跌幅縮減，讓蘋果(Apple)(AAPL-US) 仍成為兆元俱樂部唯一成員。僅管如此，分析師仍然告訴投資人，亞馬遜股票仍值得買進。

亞馬遜週二早盤一度上漲 1.9%，來到 2050.5 美元，也使得公司市值突破 1 兆美元關卡。收盤最終漲 1.33%，收 2039.51 美元，市值約為 9950 億美元。

亞馬遜走勢 (圖表取自 Google)

分析師認為，亞馬遜的多元化投資，成為推升股價的關鍵因素。去年，亞馬遜透過收購 Whole Foods Markets 進入實體零售，完善整體銷售戰略，如今他們還想在廣告上挑戰 Facebook 及 Google。

Loup Ventures 分析師 Gene Munster 表示，亞馬遜讓投資人相信，他們能像在零售業的發展一樣，持續攻克市場。

FactSet 調查顯示，47 位分析師中有 45 位 (或 96%) 建議繼續買入亞馬遜股票，在美國前十大科技股中，這是建議買進占比最高的一檔。

分析師建議買進科技股比例 (圖表取自 CNBC)

蘋果在上個月成為首家市值破 1 兆美元的個股，不過僅 62% 的分析師列為買入評級。

由亞馬遜的看漲也可發現，華爾街分析師如今更重視成長，勝於實際獲利。

MKM Partners 的分析師 Rob Sanderson 在早前的報告中指出，在大型科技股中，看多亞馬遜幾乎是共識。亞馬遜的網路服務業務，正處於利潤擴張的甜蜜點，公司進軍實體零售的戰略也受到歡迎。

對美國人來說，亞馬遜幾乎無處不在，不僅在電商占據主導地位，雲端服務成長快速，Alexa 語音助理也在滲透更多個人及職業的領域。在最新一季財報中，亞馬遜銷售成長躍升 39%，贏過蘋果的 17%。

但比較獲利能力，則是蘋果略勝一籌。蘋果這一季的營業利潤率 (operating margin) 為 24%，亞馬遜僅有 5.6%。

亞馬遜股票在 2018 年成長了 70％以上，在過去的 12 個月，更增長了一倍以上。這令整體市場相形見絀，標準普爾 500 指數今年漲幅為 8%，過去 12 個月上漲 17%。