穩懋8月營收續減 Q3財測不變 外資看好明年營運將回溫

砷化鎵晶圓代工廠穩懋 (3105-TW) 今天公布 8 月營收新台幣 13.46 億元，月減 3.24%、年減 5.03%，公司表示目前下游客戶仍在消化庫存，因此第三季營運仍維持上次法說會營收季減 1 成、毛利率 31%-33% 的看法，累計穩懋今年 1-8 月營收為 117.69 億元，年增 19.21%。

穩懋在上次的法說會上指出，第三季由於部分客戶調整庫存，估旺季效應將不若往年強勁，且除 Cellular PA（蜂巢式網路功率放大器）外，所有產品恐呈現雙位數下滑，單季營收將較第二季減少 1 成左右，毛利率估在 31%-33%。

不過，有美系外資預估，2019 年 OLED 款 iPhone 將採用 ToF 3D 感測技術，屆時，將有越來越多機種採用 3D 感測技術，估 2018 至 2020 年 3D 感測技術出貨量成長將達 4 倍。

美系外資看好穩懋是 3D 感測應用及 5G 基礎建設成長受惠者，預期明年第 1 季開始營收出現回溫，成長動能將延續到 2020 年，將穩懋評等自「中立」調升至「加碼」，目標價也從 195 元調升到 280 元。

此外，同為三五族一員的宏捷科 (8086-TW) 也公布 8 月營收 1.31 億元，月減 26.4%、年增 1.77%；累計 1-8 月營收 13.71 億元，年增 16.7%。