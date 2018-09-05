晶技8月營收站上7億元 9月續旺向上挑戰8億元

石英元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 營運進入行動通訊、網通電子需求旺季，7 月營收達 6.92 億元，創今年單月新高，依目前出貨與訂單量預估，8 月營收可望較 7 月成長 7.8%，達 7.46 億元，再寫新高紀錄。

晶技營收顯示，包括安卓及蘋果陣營的手機組裝需求皆成長，晶技步出第 2 季谷底，連 4 個月正成長，由目前接獲的大型 EMS 廠訂單來看，9 月營收將進一步挑戰 8 億元大關，也就是在今年來營收將呈現連 5 月成長。

依晶技 8 月營收及出貨結構分析，8 月營收將成長到 7.46 億元的水準，同時因小型化新產品出貨及生產經濟規模因素帶動，毛利率將再較 7 月的 22%，增加 1-2 個百分點；至於 9 月營收，法人估，將維持正成長走勢。

晶技 7 月稅前盈餘 9238 萬元，月增 58.2%，年增 29.6%，累計 1-7 月營收 44.23 億元，年減 11.09%，稅前盈餘 3.4 億元，年減 47.3%，每股稅前盈餘為 1.1 元。

依晶技目前手中訂單來看，法人估，晶技 8、9 月營收上升幅度將最明顯，8 月攀上 7 億元，第 3 季營收估可達 21.5 億元，季增逾 15%，。

晶技規劃，2018 年資本支出金額為 8.6 億元，分別在台灣平鎮廠投資 2.5 億元，著重在前製程微機電 (MEMS) 產品及石英振盪器；投資在浙江寧波廠 2.3 億元，著重於 SMD 石英晶體 TSX(溫度感應型石英震盪器) 及汽車用石英晶體、較大資本支出金額則在重慶新廠達 3.8 億元，主要用於擴充 SMD 石英晶體產品。晶技看好，今年在 5G 通訊、手機及汽車應用的成長，該公司設置的新產能均已到位。