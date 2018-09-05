紐約匯市—美中貿易憂慮升級 美元指數強漲 新興市場貨幣仍弱

美中貿易戰爭端週二 (4 日) 重新成為市場焦點，美元指數強漲，新興市場貨幣續跌。

由於對美中貿易形勢的擔憂提振了美元的避險需求，美元大幅上漲，衡量一籃子貨幣的美元指數上漲 0.3%，至 95.43。歐元兌美元匯率下跌 0.32%，至 1.1586 美元。

美元指數轉強

美國總統川普最快在週四，將宣布對額外的 2000 億美元進口中國產品課稅。在此之前，美國與加拿大之間的貿易談判，預計將在週三恢復，川普先前指出，沒有「政治的必要性」，NAFTA 非要有加拿大不可。加拿大元兌美元週二下挫 0.64%，收於 1 美元兌 1.1586 加元。

4 日公布數據顯示，美國 8 月 ISM 製造業 PMI 為 61.3，寫 2004 年 5 月以來最高，表明第 3 季經濟成長保持強勁，也提振美元。

相較之下，新興市場數據持續不佳，南非第 2 季經濟成長陷入衰退，對土耳其通膨的憂慮也未消退，新興市場股匯依然承壓。摩根大通新興市場貨幣指數跌至 2017 年 5 月以來的最低點。

美元兌南非幣蘭特上漲 3.4%，至 15.3418，美元兌土耳其里拉上漲 1%。墨西哥披索兌美元匯率也下行。

Standard Life Aberdeen 新興市場投資組合經理 Viktor Szabo 表示，投資人目前在等待，看何事可以促使新興市場情緒改變，因為當前的估值看來已具有吸引力，不過市場繼續緩慢崩潰當中。

英鎊兌美元匯率微跌 0.02%，報 1.2851 美元。週二英國央行總裁卡尼 (Mark Carney) 表示，他已經準備好離職日到期之後繼續留守崗位，幫助減輕脫歐之後對英國經濟的衝擊。不過對脫歐的憂慮，依舊限制英鎊的走勢。

報導指出，歐盟可能向英國提供新的擔保，以贏得倫敦支持，解決英國脫歐後愛爾蘭邊境的爭議，也形成英鎊的利多。