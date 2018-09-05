義大利有望遵守預算限制 義公債大漲

義大利的政治領導人周二開始切實討論 2019 年預算，投資者關注該國是否會背離歐盟預算赤字上限的規定。

在義大利政府即將提交 2019 年預算議案之際，義大利報紙 La Stampa 周二報導，義大利聯盟黨（該國的兩個執政黨之一）將尋求限制預算計劃的支出增加，以實現赤字占 GDP 比重不超過 2％。

報導稱，北方聯盟黨首、義大利副總理 Matteo Salvini 打算遵守歐盟的預算規則，從而避免與該國財政部長 Giovanni Tria 產生分歧，也符合市場意願。

作為非兩黨成員的 Tria 被視為義大利政府內部的調和者。Tria 一直在盡力限制政府的公共支出，希望明年赤字占比低於 2%，目標是改善結構性赤字（即預算赤字與實際赤字之間的最大差值）。

如果消息屬實，這意味著義大利有望遵守歐元區的財政規定，低於歐盟設定的 3% 紅線的預算限制。

在報導稱赤字將維持在 GDP 的 2％之後，市場情緒得到提振。義大利公債價格應聲上漲：該國 10 年期公債殖利率短線下跌 13 個基點至 3.06％的低點，創一周以來新低；而兩年期公債殖利率下跌 18 個基點至 1.22％，為近三個月來最大單日跌幅。

值得注意的是，該報導與昨天的消息大相徑庭。昨日，民粹主義政府組閣黨首均承諾加大支出、減稅，預計赤字占 GDP 比重會觸及歐盟設定的 3% 紅線。

具體來看，昨日，Salvini 在演講中稱，義大利政府會「嘗試尊重歐盟施加的所有障礙」，但義大利選民的需求必須高於歐盟預算限制。他重申了減稅的承諾，並預計 2019 年預算赤字「幾乎會翻倍」，觸及歐盟要求預算赤字占 GDP 比重 3% 的上限。而另一組閣政黨反建制五星運動黨首、義大利副總理 Luigi Di Maio 也在昨日表示，民粹主義政府將始終把義大利人民放在第一位，並承諾 2019 年要實施給窮人的國民收入福利。

義大利政府需要在 9 月 27 日前設定 2019 年的公共財政和經濟增長目標，並在 10 月 15 日之前向歐盟提交明年的預算草案。此前歐盟允許義大利 2018 年的預算赤字占 GDP 比重為 1.6%，明年降至 0.8%。