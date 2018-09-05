全力搶攻線上！Zara母公司Inditex計畫2020年前所有品牌線上銷售

全球最大的服裝零售商、時裝連鎖店 Zara 的母公司 Inditex 集團於週二 (4 日) 表示，至 2020 年，公司計畫將在網路上向全球銷售所有品牌的產品，包含目前沒有實體商店的地區。

面對像 Boohoo.com 和 Missguided 這樣的更年輕在線上零售業者，這家在 20 世紀 80 年代開創了「快時尚」概念的西班牙公司正致力於開發新技術，並與科技公司合夥研發庫存管理的新方法。

Inditex 執行長 Pablo Isla 表示，即將上線的網路系統允許顧客在線上下單，該系統連結到所有商店庫存系統，並且擴及 96 個國家的實體店面。

目前 Inditex 旗下擁有近 7,500 家實體店面，銷售 Pull&Bear、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、Oysho 和 Uterque 等品牌，並在 49 個地區的市場經營線上零售。

「我們希望我們的所有客戶都可以購買到我們的時裝，無論他們身在何處，」執行長 Pablo Isla 在一份聲明中說道。「即便是那些目前沒有實體店的市場。」

儘管目前還落後於一些競爭對手，Inditex 在 2017 年的線上銷售額成長了 41%，佔該集團淨銷售額的 10%，其中，瑞典的 H&M 品牌貢獻了佔據了近 12% 的線上銷售總額。

上週，在摩根士丹利將該公司的股票評等降至「減少持有」後，Inditex 股價在馬德里股市暴跌 5% 以上，降評的理由是貨幣走勢的敏感性和銷售渠道的變化。