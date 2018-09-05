三國之勢形成 Canon也進軍全幅無反光相機市場

Canon(7751-JP) 終於也進軍全幅無反光鏡相機市場，加入 Sony(6758-JP) 和 Nikon(7731-JP) 的專業相機戰爭。Canon 預計將於 10 月底開始推出 EOS R 相機，售價為 237500 日圓 (折約 2130 美元)。

目前，Sony 在無反光鏡相機市場上佔據了主導地位，配備傳感器的相機更能吸引更多光源，帶來更清晰圖像拍攝。分析師們認為，三家競爭將推動更多創新，甚至減緩消費者向智慧手機相機的移動。

「Sony 是迄今為止唯一的選擇，但隨著 Nikon 和 Canon 步入市場，市場將變得更加活躍，」BCN 公司的分析師 Ichiro Michikoshi 說道。「現在有更多的討論，所以那些忘記獨立相機的人也許會再重新回來。」

移除 EOS R 中的反光鏡可縮小鏡頭與圖像傳感器之間的距離。Canon 高管表示，這樣的設計將提升穩定性，幫助消除影像模糊，並為新鏡頭開啟各種可能性。較舊的 Canon 鏡頭仍可以透過轉接頭來安裝。

「Canon 正在踏入下一階段，」總裁 Masaya Maeda 週三 (5 日) 在東京的一次活動中告訴記者。「我們正在擴展攝影成像的界線。」

然而，他們高昂的價格可能會限制對大眾的吸引力。Canon 僅發布了中階型號。競爭對手 Nikon 上個月推出了兩個版本，一個用於中階，另一個用於高階市場。

「超過 20 萬日圓太貴了。12 至 13 萬可能是比較合理的價格，」Michikoshi 說。 「鏡頭也很貴，我認為難以看見大量的客戶流量。」

雖然無反光鏡相機已經存在了十多年，但 Sony 率先嵌入全幅影像傳感器，讓無反光鏡相機影像質量與能與單眼相機相提並論。Canon 和 Nikon 也正致力於推出自己的全幅傳感器設計。

對於價值 110 億美元的產業來說，全幅無反光鏡相機已成為罕見的亮點，過去十年中數位相機的出貨率下降了 80%，因為越來越多的人使用智慧手機拍照。根據 CIPA 的數據，無反光鏡相機現在約佔像機產業營收的三分之一，遠高於 2012 年的 9%。