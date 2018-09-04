澳洲央行維持利率不變 期待澳幣走弱刺激經濟

澳洲週二把利率維持在創紀錄低點，與過去兩年的做法如出一轍，澳幣跌向 0.70 美元或為經濟帶來更多刺激。

澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 一如預期將現金利率維持在 1.5%，他預計這一立場最終將令勞動力市場收緊，並刺激工資上漲到可以令通膨提速的地步。雖然澳幣自 2 月以來下跌超過 10%，可能有助於加快這一過程，但抵押貸款利率上升和房價下跌可能會促使家庭捂緊錢包。

「一個持續的不確定因素是家庭消費前景，」Lowe 在宣布利率決定後的一份聲明中表示。「家庭收入成長緩慢，債務水平高企。」

白：澳幣兌美元走勢圖 藍：澳洲商業信心指數 圖片來源：Bloomberg

對於澳幣，洛威指出「它與大多數其他貨幣一道兌美元貶值。」澳幣在澳洲央行宣布利率決定後攀升，澳幣暫報 0.7230 美元，利率決議前報 0.7191。

「交易員判定澳洲央行依然認為從基本面上看一切進展良好之後，澳幣有所反彈。」IG Group 駐墨爾本市場分析師 Kyle Rodda 說。 「交易員正在重新買入澳幣，澳洲央行沒有貶低經濟，這令人略感寬慰。」

抵押貸款利率上調

澳洲央行此前表示，下一個利率舉措更可能是上調，而非下調；自 2016 年 9 月掌舵以來，Lowe 一直不願進一步降息，因為寬鬆政策的效應遞減。

然而，當西太平洋銀行上週宣布把關鍵抵押貸款利率提高 14 個基點後，澳洲央行政策的刺激效應被部分抵消。西太平洋銀行的升息幅度是澳洲央行通常升息幅度的一半以上，此舉意在彌補海外融資成本上升的影響。

這促使交易員推後對 2010 年以來央行首次升息的賭注，並拉低匯率。許多分析師現在預計澳幣會跌至 0.60 美元一線，這可能會提高出口商和與進口競爭的行業的競爭力，使他們可以接納更多的員工。

澳幣可能需要跌到 0.60 美元一線並持續一段時間，可能差不多一年，才能改變澳洲央行的計算。澳洲央行目前認為失業率在 2020 年 12 月前不會降至 5%，這一水平通常與工資成長提速相關聯 。失業率目前為 5.​​3% 。

此外，澳洲明年上半年勢將出現政府更迭，有可能迎來對企業不那麼友好的政府。工黨可能會稀釋現有政府的所得稅減免措施，在工資停滯的環境下，這是提高家庭收入的為數不多的選擇之一。

Lowe 將於今晚在伯斯發表演講。雖然他的講話內容將對外公佈，但該活動不對媒體開放，這意味著不會有公開的問答環節。

澳洲經濟已經 27 年沒有出現過經濟衰退，按當地的標準即未出現過連續兩個季度萎縮。統計局將於周三公佈第二季度國內生產毛額數據，預計年增率成長 2.9%，略低於今年頭三個月的 3.1% 。