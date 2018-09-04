光升息不足以挽救土耳其里拉 分析師：政府不希望利率強升

據《彭博》報導，土耳其里拉有機會稍微止穩，因為央行暗示將升息對抗匯率貶值，不過一些投資人仍然擔心，光是升息不足以挽救危機，土耳其可能需要更大膽的升息幅度，但央行恐怕不願意。

即使自去年 12 月以來，土耳其已升息 700 個基點，通貨膨脹仍然出現 5 個月加速成長，將通膨調整後的利率，縮小為僅 1% 左右。如此，要將里拉推升至今年 6 月的穩定水準，央行將不得不再調升基準利率 400 個基點。

與土耳其同樣陷入危機的阿根廷，上週一口氣升息 1500 個基點，將利率調升至 60%，都未能止貶。

土耳其升息效果遭通膨侵蝕（圖表取自彭博）

野村國際 (Nomura International Plc) 認為，土耳其需要將 1 周回購利率至少提高 575 個基點，至 23.5%，但不清楚央行是否打算做如此激烈的緊縮。

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole SA) 駐巴黎的策略師 Guillaume Tresca 認為，市場原預期土耳其會展開大膽升息，但是恐怕會失望，他認為到今年 12 月，里拉將貶至 8.30 兌 1 美元。在週一歐洲下午時段，里拉的匯率接近 6.64 兌 1 美元。

土耳其週一 (3 日) 發布的數據，8 月通膨由 7 月的 15.9% 再升至 17.9%，幾分鐘後，土耳其央行即發表聲明，表示價格面臨嚴重風險，因此貨幣政策將進行調整。

土耳其央行的說法帶來市場信心，認為 9 月 13 日的政策會議後將會升息，因此雖然里拉仍繼續貶值 1.6%，但較上週已顯得穩定。

不過，土耳其總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 過去以來一直反對升息，經濟學家懷疑，土耳其央行可能將遭受施壓，因此限制升息的幅度。

Rabobank 經濟學家 Piotr Matys 表示，從他們的觀點，土耳其央行最好是升息 10% 以上讓市場驚訝。不過這很難發生，土耳其央行想做的跟他們能夠做的，有著巨大的差別，因為高官並不想見到高利率。

土耳其去年實現了驚人的 7.4% 經濟成長，但經濟學家表示，大部分增長是在外幣貸款的支持下實現的，但是在金融穩定性不佳之下，外資可能更加憂心。特別是里拉的重貶加深了貸款的負擔，一旦多家公司違約，還將對土耳其銀行帶來壓力。