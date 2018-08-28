澳幣週二小跌 政治不確定性仍在 繼續彈升難度高

澳幣兌美元週二亞洲盤中小幅滑落，在 73.27 美分附近震盪，先前由於新總理上任，以及美元指數走弱，匯價順利升破 73 美分關卡。

澳幣兌美元日線走勢圖 (近一年以來表現)

澳幣這波的彈升源自 Scott Morrison 的上台，他在前首相 Malcolm Turnbull 被迫辭職後，擊敗兩名候選人成為新任總理，帶來澳幣自上週五以來升值，因為 Morrison 被視為最重視商業，對市場最友好的候選人。

道明證券 (TD Securities) 首席策略師 Annette Beacher 表示，Morrison 是最友好市場的選擇，之前財政部長任內，他也幫助了預算平衡大幅改善。

不過澳洲政局仍未因此平靜。Turnbull 在辭去總理之後，準備在本週五 (31 日) 一併辭掉議員職務，如此，他的席位必須補選，衝擊現在執政黨僅有一席的領先優勢，帶來新一波政局不確定性。

Turnbull 辭職之後，澳洲議會只剩 149 席，而執政黨掌握 75 席。如果補選執政黨未勝利，未來若要通過法案，勢必將聯手小黨才有機會成功。

分析師認為，除去政治原因，當前澳洲利率與經濟的情況，均不利澳元走強。美國利率多次來首次超過澳洲，貿易戰衝擊中國經濟，料打擊鐵礦砂等原物料需求。

Westpac 資深策略師 Sean Callow 表示，歷史顯示，政治風險溢價的影響是短暫的，原物料大宗商品價格和美澳殖利率利差，仍是澳幣的關鍵驅動因素。