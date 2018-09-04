【亞洲投顧】盤後分析

◆盤勢分析

今日台股開高走低，開 10981 點，後面跌到 10956 點，之後來到最高 11028 點，收 11021 點，漲了 57 點，重返萬一大關。美股昨休市，台股早盤開高後受台積電 (2330) 走弱、被動元件族群大舉回調拖累，大盤指數一度翻黑下跌，惟股王大立光 (3008) 強彈 4%，加上中小型股力爭上游，尾盤被動元件族群更上演大復活戲碼，

權值股表現，大立光 (3008) 開在 4845 元後，就走跌到 4770 元最低點，之後一路向上，最後收 4890 元收最高，漲了 200 元，應該是受三鏡頭組的影響。而台積電(2330)，開高到 258.5 元，之後小拉到 259.5，就一路走低，最低到 255.5 元，最後收在 257.5 元，漲 0.5 元。鴻海(2317)，則開盤 80.2 元後，就拉高到 80.5，不敵賣壓，最後收到 80.1 元，收平盤。

期貨方面，昨日跌到支撐線後，今日開盤在 10963 點，後來上漲一些到 10935 點，之後就拉到 11002 點，漲 68 點。

外資今天賣了 409 口，自營和投信則是共買了 659 口，顯然買賣淨額縮減。現貨量有比昨天多一點點，不過外資就佔了 36 億，離上次高點只有一點點了，如量沒突破，實在很難稱得上有效突破，剩下的就看線圖吧！

祝大家操作順利

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