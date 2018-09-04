【亞洲投顧】中光電創高，找到主力找到獲利

◆盤勢分析

今天大盤量增上漲，多方持續控盤，龍哥沒有想到大盤如此強勢 V 型反轉，但是早就跟大家分享，大盤站穩 10725 點開始偏多操作，照著規劃操作就容易有獲利，而且是大獲利，親帶期貨會員大賺 + 100 萬以上，現在只要觀察短線支撐 10952 點，沒跌破就是多方控盤，跌破就直接回測下面缺口 10916 點和 10770 點；龍哥從七月初就提醒大家，大盤資金輪動快，不要太積極操作，多看少做，有照做的話，受傷程度就會較低，盤勢好就擴大獲利，盤勢不好就要控制風險。例如，龍哥最近只操作光哥 - 5371 中光電，今天再度創高，找到主力找到獲利。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 5371 中光電和 2421 建準以及 4725 信昌化，都創高了，找到主力找到獲利。

今天外資期貨多單減少 409 口，自營商期貨空單減少 331 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權偏多佈局，大盤上漲，多方籌碼沒有增加很明顯，要注意再回測支撐。



【籌碼穩定的主力股】

5371 中光電，3037 欣興，2458 義隆

3533 嘉澤，2421 建準，3227 原相

1101 台泥，1102 亞泥，2014 中鴻

1477 聚陽，1476 儒鴻，1402 遠東新，4725 信昌化

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10725 點開始偏多操作，現在防守 10952 點；空方操作者帶量跌破 10952 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估