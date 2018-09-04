【華冠投顧】資金回流個股…小賭怡情ING

林幸蓉 分析師

焦點個股：3105 穩懋、2456 奇力新、5371 中光電、6121 新普、4119 旭富

美股昨日休市，台股昨日殺盤 MLCC 及矽晶圓等跌深反彈股。今日控盤者則是先殺再拉，引起短線投資者進場作價差，才能推升量能溫度！！MLCC 及矽晶圓雖然套牢不少投資人，但是人氣不減，是短線帽客或當沖客的最愛！！上週由 2330 台積電拉抬指數，今天派出股王 3008 大立光、台塑四寶和金融股護盤，使大盤慢慢漲，收盤漲 57 點，成交量 1,147 億。OTC 昨日重跌 2%，今天反彈 1%，成交量則縮為 252 億…… 合計上漲家數 924 家，下跌家數 436 家。

（一）創（新）高個股

5371 中光電、6121 新普、1539 巨庭、4119 旭富……

（二）跌深股幾乎全面反彈

由 PA 功率放大器 3105 穩懋強鎖漲停，帶動被動元件再度跌深反彈，如 2456 奇力新、3026 禾伸堂、6173 信昌電、8043 蜜望實量增反彈，6155 鈞寶、3624 光頡、2478 大毅、2472 立隆電、2375 智寶、6175 立敦、3090 日電貿等也反彈但是量縮。接著另一個跌深族群矽晶圓 5483 中美晶、6182 合晶、3016 嘉晶、3707 漢磊、3532 台勝科，MOSFET 5299 杰力、8261 富鼎、6435 大中、3317 尼克森也全面反彈……

（三）其他持續轉弱個股

4976 佳凌、6456 GIS-KY、3030 德律持續測底，3630 新鉅科、4927 泰鼎 - KY 高檔修正，高檔拉回整理……

幸運星提醒好友…… 若想搶賺反彈的好友！！動作要快！要盯盤，並設定好停利停損！！搶反彈小賭怡情就好…… 加減賺即可…… 記得勿押身家！！！

文章篇幅有限…… 九月新主流、新飆股發動，時間滴答滴答倒數計時中…… 老師將會第一時間無私的在 LINE 粉絲群中無私分享，歡迎免費加 LINE 隨點隨聽《股市幸運星》節目......

最後祝大家明日操作順利！！！

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