【華冠投顧】賴昇楷：多頭沒變心 短線拉回止穩了嗎? 籌碼洩天機 搶賺強股是良機

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日於 Line@提到四大期指於大盤下跌過程中同步收斂逆價差，暗示下檔具備多方防守力道，今日台股便在亞股尤其是陸股回穩的背景下展開反彈，四大期指持續收斂逆價差，大盤 + 57 點並形成「陽線孕育」的Ｋ棒組合，OTC 指數 + 1.07%。

今日大盤價漲量增卻沒能收復昨日長黑Ｋ棒的一半幅度，代表短線賣壓尚未竭盡，空方調節力道依舊不小，多頭若想重新拿回短線發球權，明日走勢便很關鍵，到底要留意什麼關鍵點？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便一清二楚。

＜被動元件＞

昨日被動元件族群指標股《2327 國巨》和《2492 華新科》於第一波殺盤就直接摜破上週五低點以及短線支撐，短線走弱引爆了整個族群的調節賣壓，雖然許多二線股線形仍相對有守，但主帥落難，能否獨善其身還有待觀察。

今日早盤國巨和華新科即便有八月營收利多出爐卻依舊放量急殺，但蹊蹺的是觀察二線股幾乎都已不再跟跌，只有極少數隨著一線股續破昨低，早盤過後一線股出量拉抬，二線股更普遍大漲，反倒成了今日的強勢股。

這邊被動元件族群三巨頭是否刻意下殺打第二隻腳尚有待重上先前的短線支撐才能確認，但即使真能打出底部型態，在標的的選擇上當以技術面較強的二線股為優先，像是《3090 日電貿》、《6207 雷科》... 等，便屬現階段月線領先翻揚且穩守月線之標的。

＜矽晶圓＞

昨日矽晶圓族群因龍頭股《6488 環球晶》遭麥格理證券降評導致股價破底並拖累整個族群回檔，不過《6182 合晶》、《5483 中美晶》、《3016 嘉晶》、《3707 漢磊》至今仍守前低，在矽晶圓族群前波跌幅已逼近等距跌幅下，可用前低作為多方防守點。

＜籌碼洩天機個股＞

所謂「春江水暖鴨先知，股價漲跌先有兆」，這個 "先兆" 指的就是「大咖籌碼」，有了大咖收籌碼之優勢，通常比較有機會配合線型結構作拉抬，例如 8/29(三) 昇楷推薦給鎖碼學員的《3035 智原》便為一例，但是智原的股性比較溫吞，往往急拉一輪之後都需要休息一陣子，所幸近期盤面仍有不少相對抗跌甚至逆勢走強股，同樣具備了資減券增、大咖偷買的特性，而這些個股的研究報告都整理在【籌碼洩天機】資料裡頭，歡迎加入昇楷 Line@一起分享。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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