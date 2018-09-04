【華冠投顧】盤後分析：高檔震盪 留意財報表現

劉彥良 分析師

陸股大漲 1% 帶動台股重回 11000 點之上，加權指數高檔震盪、上櫃指數低檔打底，盤面上依舊缺乏主流族群、個股表現。

蘋果將在 9/13 發表新機，近期外資陸續發表個股報告直接影響股價表現。被麥格里看壞的 GIS-KY(6456)連續第三天走跌，股價從 200 元摔落 170 元以下，而小摩出具報告看好的大立光 (3008) 和穩懋(3105)，今天則分別大漲 4% 和漲停。

當然外資的報告不一定準，但短線上都會影響股價這部分要補以法人實際的進出來睹。如外資在該份報告出具前早已連賣 GIS-KY 十幾個交易日，投信最近也連賣 3 天執行停損，這時候當然就不要和法人對作或急於進場摸底。蘋概股方面我還是比較看好獨拿蘋果新機 COF 訂單的頎邦 (6147)，今天上漲 1.8 元剛好把昨天跌的全數漲回來，股價守穩 5 日線隨時會放量創高。

華新科 (2492) 公告 8 月營收創新高卻利多不漲收平盤，接下來輪到國巨 (2327) 參加瑞信亞洲科技論壇。今天國巨低點 592 元守住前低 587 元，只要它沒破底前被動元件就還有機會展開反彈行情，關鍵還籌碼面，必須要法人持續回補庫存且融資持續減少。

近日 8 月營收將陸續公告，投資朋友可留意營收成長股表態向上的機會，但若股價已在近期高檔則要小心主力趁利多出貨，如今天新鉅科 (3630)、泰鼎 - KY(4927) 都是如此。

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