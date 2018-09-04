【華冠投顧】比「PRO」法人早先一步、賺取應得的獲利！

何丞唐 分析師

美股周一因勞動節休市。台股周一大跌之後，今日早盤以小漲開出，盤中多在平盤以上狹幅震盪，尾盤加權指數站回 11000 點關卡，收在 11021 點，上漲 57 點，成交量為 1146 億元。

盤面上，權值股 2330 台積電小漲 0.2%，收在 257.5 元；蘋果最大組裝廠 2317 鴻海收平盤，為 80.1 元；3008 大立光明日即將公布 8 月營收，外資調高目標價，股價今上漲 4.27%，為 4890 元；被動元件族群周一大跌，今日回彈，2456 奇力新、3026 禾伸堂、8043 蜜望實、2327 國巨等反彈作收。矽晶圓族群包括 3016 嘉晶、6182 合晶以小紅作收；6488 環球晶則小跌。

今日漲停的股票計有：

1515 力山、2235 謙源、3325 旭品、1516 川飛、3105 穩懋、3520 振維、6496 科懋、3018 同開、3465 祥業、3511 矽瑪、1539 巨庭、3434 哲固、2431 聯昌、2434 統懋

今日跌停的股票計有：

6625 必應、3162 精確、910708 恒大健。

台股大跌之後進入震盪，本周有多家被動元件廠進行法說，市場關注後續產業消息。此外，全球智慧型手機兩大巨擘蘋果、華為於 9、10 月相繼發表新機，也可望帶動台股及相關供應鍵股價的表現。待消化賣壓之後，好股將率先出頭。

大盤昨天跌 99 點，我常說投資的不二法門：「避開無謂的風險、賺取應得的利潤。」

8/28 國巨 709 兩週漲 100 元 那天在 line 群組我還公告，我說老師非常不會做生意，一堆人說被動元件春天來了，我盤中 11 點 16 分直接在 line 群組說，被動元件賣點到囉。我知道這樣很難做生意，今天來到 9/4 了，昨天 9/3 國巨跌停板。會做股票的，國巨可以賺 100 元，不會做卻是徒勞無功、徒走一回。

昨天不只被動元件爆跌，矽晶圓也倒，各位你去看，市場上一定又出現一堆人出來打落水狗。如果你真的知道被動元件、矽晶圓會跌，那為何不去放空？表示你只是在看跌說跌嘛。

我們的作法不一樣，我們知道它會跌，但不知道它多久會跌，我們是不是說過股市投資的不二法門：「避開無謂的風險、賺得應得的利潤！」當我認為被動元件、矽晶圓會跌 10 個、15 個百分點，但是我看到作多的股票可以賺 30 個、50 百分點，當然我讓你作多啊！所以我讓你重壓 2425 承啟 - 3 開頭飆到 5 開頭，我還告訴你，手中有承啟、未來想賺承啟的，你趕快撥電話進來，你就知道該怎麼做了，有沒有又讓你盆滿缽滿。

然後飆股要一檔接一檔，「台灣的表哥全面要站出來」，6278 台表科，上星期它成為法人認錯回補的股票，上星期四 28 元、29 元，隨便你買，星期五漲 7%，全國會員又開心過週末了；5469 瀚宇博也要幫你買單、2425 承啟也要幫你買單，又有 6278 台表科也搶著幫你買單。

結果台股昨天下跌 99 點耶，有投資好朋友問說：「老師，怎麼最市場最強的股票都在你們家…」老師是不是有邀請你：「九月份與法人同行。」各位去看一下，2425 承啟、6278 台表科，法人怎麼買的，你要跟「pro」的法人，不要去跟到「普兩光」的法人吧！好比 6488 環球晶，很多人看到法人大買，跑進去追，結果環球晶破底，法人大賣時，你一定也是認賠殺出。所以我說，沒有專業的判斷，你怎麼知道跟到的是「pro」的法人還是「普兩光」的法人。

因此我才邀請你來：「九月份與法人同行」，而且你不只要跟他走在一起，還要走比他快一步，你去看 2425 承啟、5469 瀚宇博、6278 台表科，快一步就夠了，我們是不是剛剛好，然後就比別人賺得多好大一步。在盤勢現在震盪不安的時候，你一定要穩啊！掌握穩穩的幸福！如果你之前不小心跟到「普兩光」的法人，追漲就牢、看跌砍賠，趕快來吧。

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