【華冠投顧】武傑電台:恭喜!台股便宜貨-3105穩懋! 亮燈漲停板!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3105 穩懋、9958 世紀鋼、2426 鼎元、3661 世芯 KY、6477 安集。

台股盤勢分析:

看法不變

台北股市早盤上漲 + 17 點開出，受到股王大立光的強攻帶動下，早上一度上漲 + 64 點；但是隨後賣壓殺出，指數一度由紅翻黑，還好賣壓縮手，指數震盪走高。終場指數上漲 + 57 點作收，收在 11021 點，成交量 1146 億。

股王領軍，台股重返 11000 點大關。經過昨天恐荒性殺盤後，今天早盤一度又出現『多殺多』賣盤；還好 9：30 過後，追殺賣壓縮手，指數止穩收高。今天外資再度回頭買超台股 36 億，讓指數再度留了下引線，也守穩 11000 點大關。然而對於今天的上漲，我們並沒有見到內資買盤明顯回流；也因此算今天技術面有守穩十日均線，但是尚未見到本波段修正有落底跡象。建議投資朋友還是保守看待今天的上漲；小心周一的恐荒性賣壓會在下半周再次出現。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2538 基泰、3325 旭品、3105 穩懋、1539 巨庭、2406 國碩、2442 新美齊… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

6456GIS-KY、4927 泰鼎 KY、3630 新鉅科、4976 佳凌、1477 聚陽、3035 智原… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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