【豐銀投顧】昨天就說了，殺的不是大戶！

◆盤勢分析

昨天我們就說了，雖然昨天大跌近 100 點，但實際上外資只有賣超 20.8 億，期貨口數還反而是小增 442 口。之所以會跌與散戶脫離不了關係。果然昨天晚上融資餘額出來雖然減的不多，但至少也是減少。再加上今天早上量能的萎縮，反彈就已經不是什麼難以預料的事了。未來我們對行情的規劃是:「指數仍有向上空間，但已接近尾聲」。而且之後的漲勢很有機會急漲，只不過若到了下週，就要再注意一下正乖離過大帶來的回檔，當然，時間到了我們會再通知大家，現在也不必急著放空。

接下來幾天盤勢會很有趣，因為本週四美國會宣布落實對兩千億美元中國進口貨品徵收關稅，屆時北京的反應如何？但差不了幾天，9/12 的蘋果新機發表，又會帶來什麼火花？這兩股力量衝擊會產生什麼樣的後果？我們沒辦法知道。但筆者要告訴大家的是，就算中美貿易戰再怎麼戰，最後必然是慢慢的被市場淡化、接受。而且從全球股市來看，勝負不是已經分出來了？誰的股市一直在漲、在創高，而誰的股市在摸底？大家心裏都知道，要做的只是資產該如何配置，不是嗎？台股的方向還是多方架構，沒有必要拿國際性的大事件，特別是大家都知道的大事件來自己嚇自己。

量能急縮之後，就算要跌也要先彈一段。目前的盤勢雖然不好操作股票，但也還沒有到全面轉空的地步。大多數股票還能維持緩步上攻的責性。試著想想:「主力就算要出貨，也要先把散戶養肥了再說吧」？散戶沒有錢，怎麼會有能力接主力丟出來的貨呢？只可惜大多數的人想像力太豐富，動不動就要編出一些崩盤的說法來嚇自己，其實這數十年來，真正稱得上「崩盤」的行情也才那幾次，何必自己嚇自己？未來是不可預測的，過去也不會複製到未來！把握好當下的行情一段一段操作才是最好的選擇，祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師