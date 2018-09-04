【日盛投顧】指數重回一萬一

◆盤勢分析

1. 因美股勞動節休市，投資人靜待貿易爭端後續發展，周二亞股表現平淡。台股早盤小漲 17 點開出，盤中被動元件與矽晶圓急殺，指數一度翻黑，但大盤隨即在 11000 點附近徘徊，終場台股上漲 57.16 點，漲幅 0.52%，收在 11,021.38 點；OTC 指數上漲 1.07%，走勢初見止穩。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二收了一根在周一長黑棒內的小紅 K 棒，且為低點未破前低。

(2) 量能：成交量擴增至 1146 億元，首次超過五日均量 (1070 億元)，後續上漲宜量增。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔死亡交叉，MACD 轉為向下。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 34.88 億元；外資 + 36.09 億元、投信 - 9.97 億元、自營 + 8.76 億元。

蘋概續強，PA 與二線被動回神

1. 電子類股

(1) 蘋概：9/12 頻果即將新機發表，鏡頭受惠股 3008 大立光股價連續多日上漲；上游模具供應商 4943 康控 - KY 量出走強。

(2) PA：市場預期將新款 iPhone 將全面導入 3D 感測，美系外資調高 3105 的穩懋評等，周二跳空上漲，帶動 2455 全新、8086 宏捷科長幅超過 3%。

(3) 二線被動：被動族群短線跌幅超過 50%，周二二線個股先行轉強，3026 禾伸堂、2456 奇力新、6173 信昌電股價盤中由黑拉升，收盤漲幅居前。

(4) PCB：SMT 組裝廠 6266 泰詠上半年繳出稅後獲利 9120 萬元，EPS0.99 元，7 月營收年曾 45.21%，周二股價震盪走高；8046 南電基板供不應求、4Q18 醞釀漲價，股價重回 30 元大關。

2. 非電子類股

(1) 生技：4119 旭富上半年獲利賺贏 2017 年全年，3Q18 營收估年增 3-4 成，股價緩步走高；4147 中裕 8 月營收 0.23 億元，年增 2805%，尾盤出量走高。

(2) 水泥：大陸水泥市場即將進入旺季，華南地區報價上漲 3.5%，帶動 1101 台泥出量止穩，周二上漲 1.81%。