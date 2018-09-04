【先機環球投資】先機：新興市場債相對便宜 時機正好

新興市場受到美國發起的貿易戰壓力，紛紛出現修正，土耳其受美國制裁壓力影響土耳其里拉持續走貶，土耳其央行動用外匯存底挽救匯市；在土耳其里拉大幅走貶後，阿根廷披索兌美元單周亦重貶 26.53%。先機新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 經理人戴瑞琪 (Delphine Arrighi) 表示，目前新興市場債相對便宜，時機正好。

經理人持續放空土耳其里拉 並持續減碼債券部位

戴瑞琪 (Delphine Arrighi) 認為，土耳其總統埃爾多安專制的內閣在 2019 年 3 月市長選舉前針對政策正常化及財政改革，看不到鞏固財政的希望，先前已對土耳其貨幣放空，惟遠期外匯放空成本已太高，改採取部分避險策略，並持續減碼長天期債券部位。此外，由於美國將對俄羅斯進一步制裁，且俄羅斯財政寬鬆政策尾聲將近，將使俄國經濟前景不佳，於是戴瑞琪 (Delphine Arrighi) 將俄羅斯長期加重存續期間的策略降至中性。

阿根廷總統要求國際貨幣基金 (IMF) 提前撥付紓困款項，加深投資人對阿根廷經濟的疑慮，進而加重阿根廷披索貶值。即便國際貨幣基金 (IMF) 已同意加速撥款，加上阿根廷央行將基準利率從 45% 提高至 60%，同時承諾 12 月之前不會降息，阿根廷披索仍持續承壓。

多數新興國家低債務、高外匯存底

綜觀全面新興市場國家，戴瑞琪 (Delphine Arrighi) 仍然對印尼、墨西哥及南非的利率保持正面的態度，但因貿易戰進一步升級，戴瑞琪 (Delphine Arrighi) 對整體資產的態度仍相當謹慎，主要減持菲律賓披索、新加坡元、巴西里爾、俄羅斯盧布、土耳其里拉及馬來西亞令吉。

戴瑞琪 (Delphine Arrighi) 觀察，土耳其、巴西、俄羅斯、南非、阿根廷政府之國家外債佔國內生產毛額 (GDP) 比重合理，以短期債務來看巴西、俄羅斯、南非比重很低，並且擁有高外匯存底作支撐。阿根廷已持續推動財政紀律、控制通貨膨脹，並接受國際貨幣基金 (IMF) 信貸額度與重整計畫；土耳其新政府則較令市場擔心，經濟政策不明仍需後續觀察。

【富盛證券投顧獨立經營管理】

本資料僅供參考，請勿將本資料視為買賣基金或其他任何投資之建議或要約。本公司相信此資料均取自可靠之來源，惟並不保證其係絕對正確無誤。但如有任何錯誤，本公司及員工將不負任何法律責任。另，本公司就此資料中發表其意見及看法，日後可能會隨時作出修改。未經授權不得複製、修改或散發引用。本基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。另投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站下載或查詢。