土耳其危機效應擴大 南韓散戶自貨幣市場基金單日狂撤76億美元

土耳其金融危機引發的效應正穿越歐亞大陸，對南韓的短期投資者市場造成影響。

據南韓金融投資協會的最新數據，上週五 (31 日) 南韓投資人從短期債券和其他現金類工具交易的共同基金中贖回 8.7 兆韓元 (約 78 億美元)，創下該類商品有史以來最大的單日資金流出。

駐首爾的南韓投資證券公司的信貸分析師 Kim Ki-myung 表示，南韓投資人加速撤出短期投資的貨幣市場基金，顯示投資人對近期的土耳其金融危機感到憂心，同時也突顯土耳其金融危機對全球市場的廣泛影響。

5 月中國國儲能源集團爆發總額達 10 億美元的債券違約後，嚇壞了追求高報酬率的南韓投資人，轉而將投資目光轉向中東短期證券，尤其是由卡達銀行以存款為擔保的結構性商品。

南韓投資者服務公司 (Korea Investors Service) 的數據顯示，南韓資金管理公司今年上半年購買由中東銀行以存款為擔保的證券金額成長 23%，來到 10.3 兆韓元 (約 92 億美元 )；截至 6 月底，貨幣市場基金規模整體達到 106 兆韓元。

南韓貨幣市場基金 (MMF) 一直試圖以押注中東銀行的存款來賺取額外收益，但卡達銀行對土耳其伸出金援之手，則開始引發投資人的擔憂。

南韓投資證券公司的 Kim 表示，市場對中東存款的擔憂可能是暫時性的，尤其在卡達銀行宣布金援土耳其 150 億美元後，應該足以化解惡化的局面。

SK 證券的信貸分析師 Kim Sun-ju 也認為，南韓投資人撤出土耳其可能是對海外市場過度反應了，此現象和市場情緒有關，而非爆發信用風險。