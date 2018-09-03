【安聯投信】美股續創新高帶動風險資產回穩 三大債市吸睛

過去一周，先有墨西哥與美國達成新版協議激勵，後有阿根廷要求國際貨幣基金會提前撥付紓困貸款以因應其資金缺口，牽動美歐公債殖利率；美國高收益債和可轉債持續受惠美股續創新高，新興市場債則因阿根廷披索走貶而承壓。受到美股續創新高，三大債市吸睛，根據美銀美林引述 EPFR 截至 8 月 29 日，全球三大債市均呈現淨流入（見表）。

根據統計，第三季以來，在美中貿易風波延續、先有土耳其里拉波動，又有眼前阿根廷披索的震盪，都讓新興市場貨幣相對承受壓力，而受惠於美股展現持續強勁的美高收債，表現上相對要來得穩健，並持續成為市場資金青睞的標的。受惠於美股續創新高，可轉債第三季以來上漲逾 4%。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，美國經濟數據良好，加上 7 月核心個人消費支出年增 2% 觸及聯準會目標，惟新興市場貨幣再現波動，市場部分資金轉入公債避險買盤，美國 10 年期公債殖利率單周先揚後降。在歐洲方面，受到川普宣稱與墨西哥達成協議使貿易戰擔憂減緩，一度使公債殖利率上揚，但隨阿根廷披索再次重貶，資金流向公債避險，德國 10 年期公債殖利率，先上升後降。

在投資等級債方面，許家豪表示，過去一周，受資金動能影響，美國投資等級公司債上漲、但全球投資等級公司債和歐洲投資等級債均呈現下跌。

許家豪表示，美公債殖利率觸底反彈，影響公債與投資級等債的投資吸引力，資金流入動能減弱，加上美股續創新高，部分投資人轉向風險性資產。截至 8 月 29 日當週，6.4 億美元持續流入投資等級債，但長天期投資等級債轉為淨流出 2.5 億美元，為今年 7 月以來首次。

在高收益債方面，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，儘管新興市場再度因阿根廷披索貶值而壓抑風險性債券投資氣氛，但美股創新高帶動美國高收益債上揚。在不同評級部分，BB 級利差收斂 4 點，B 級利差收斂 2 點，CCC 級利差收斂 4 點，整體來說 BB 級債與 B 級債表現相對較強勢。

根據美銀美林引述 EPFR 的資料顯示，截至 8 月 29 日當周，美國高收益債券基金從前一周淨流入 4000 萬美元，增溫至 2.2 億美元。

林素萍表示，隨著美股創高，資金流入股市由前周的 23 億美元倍增至 57.7 億美元，亦帶動美國高收益債的投資氣氛。另一方面儘管貿易戰雜音與新興市場持續波動，美國高收益債由於產業較偏向內需、甚至貿易戰受惠的中小企業，表現上也較全球高收益債與新興債更為穩健。

展望後市，林素萍表示，美國經濟與基本面佳，投資後市持續看好。實體經濟如企業樂觀指數與消費信心仍持續改善，顯示美國強勁經濟動能，預期今年企業獲利仍將是 20% 以上的高成長。此外在實施買回庫藏股與股利發放下，企業獲利持續強勁成長，高收益債市也可望雨露均霑。

在新興市場債方面，許家豪表示，美墨達成新版 NAFTA 協議及阿根廷資金缺口先後影響市場，新興市場債利差擴大 8 點，指數下跌 0.6%。在資金面截至 8 月 29 日當周，新興市場債資金微幅淨流入 0.5 億美元，較前一周流出 15.7 億美元改善，後續資金動向仍須關注。

許家豪表示，上周初受墨西哥與美國達成新版協議激勵，市場表現相對穩定；但隨後阿根廷要求國際貨幣基金會提前撥付紓困貸款以因應其資金缺口，阿根廷債市利差大幅擴大、披索急貶，同時牽動土耳其里拉再度貶值，整體新興市場因此由強轉弱。

其中在美墨協議方面，許家豪表示，墨西哥與美國達成協議，其中主要聚焦於汽車的產地、最低薪資以及協議的落日條款等議題。此一重大進展激勵墨西哥主權債利差收斂 10 點。

在阿根廷披索波動方面，許家豪表示，阿根廷央行因應披索急貶，臨時決定升息 15%，基準利率來到 60%。阿根廷目前違約機不高，但在國際貨幣基金援助下，阿根廷經濟將高度受外部經濟環境影響，其資產價格波動度也將高於其他新興市場。

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