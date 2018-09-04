【IPO追蹤】美團點評擬籌高至346億港元 9月20日上市

據路透周二見到的銷售文件顯示，中國在線食品外賣服務平台--美團點評香港首次公開發售(IPO)擬籌高至346億港元，9月20日在聯交所正式掛牌上市。

文件顯示，美團點評初步擬發售4.802685億股新股，招股價區間每股60-72港元，集資金額288.16-345.79億港元(36.71-44.05億美元)，上市市值459-551億美元。

該股今天開始簿記建檔，直至9月12日止，每手股份買賣單位為100股，上市編號“3690”，聯席保薦人為高盛、摩根士丹利以及美銀美林。

美團點評鎖定五名基石投資者--騰訊(00700-HK)(4億美元)、全球資產管理公司Oppenheimer(5億美元)、英國對沖基金Lansdowne(3億美元)、美國對沖基金Darsana Master(2億美元)以及中國國有企業結構調整基金（1億美元）合共15億美元認購金額，以招股價中位數計約占IPO股份比重37%。

基石投資者的持股設有6個月禁售期，自上市日起計。

美團點評將是繼小米(01810-HK)後香港第二家“同股不同權”(不同投票權架構)的上市公司。

招股書顯示，美團點評將設有一套不同投票權架構，緊隨全球發售完成後生效。根據這一架構，上市前受益人（即A類股份的持有人）為三名聯合創始人--王興、穆榮均及王慧文，分別持有約5.73億股、1.26億股及0.36億股A類股份，在美團點評的持股比例分別為11.44%、2.51%及0.73%。身兼公司主席、首席執行官的王興為控股股東。

B類股份主要持有人騰訊以及紅杉資本在美團點評的持股比例分別為20.1363%及11.4368%。

美團點評的平台去年完成交易筆數超過58億，交易金額約3,570億元人民幣；同年，為全國超過2,800個市縣3.1億年度交易用戶和約440萬年度活躍商家提供服務。

於2017年度，美團點評錄得收入339.3億元，凈虧損189.9億元；2016年度收入及凈虧損分別為129.9億元及57.9億元。

計入公允價值變動、以股份為基礎的薪酬開支等項目，2017年度經調整虧損凈額則為28.5億元，較2016年度的53.5億元有所收窄；年內的變現率為9.5%，上一年則為5.5%。

路透香港9月4日 -

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