美團點評更新招股書 今年前4月營收倍增 淨虧損20億

美團點評今 (4) 日在港交所更新招股書，增加截止 2018 年 4 月 30 日的最新經營數據，該公司今年前 4 月營收較去年同期成長近 1 倍，不過，因收購摩拜和開展新業務，經調整淨虧損達人民幣 20 億元。

更新後的招股書顯示，截至 2018 年前 4 個月，美團營收為人民幣 158.24 億元，超過 2016 年全年營收人民幣 130 億元，接近 2017 年全年營收人民幣 339 億元的一半，較 2017 年前 4 個月的營收人民幣 81.19 億元成長近 1 倍。

2015 年至 2017 年，美團的營收已連續 2 年保持 3 位數增幅，預計 2018 年全年營收將創歷史新高。

美團的收入主要來自餐飲外賣、到店及酒旅、新業務及其他 3 個部分。截至 2018 年的前 4 個月，各項業務占總收入的比重分別為 61.2%、27.5%、11.3%。其中，餐飲外賣、到店及酒旅作為美團最重要的 2 大核心業務板塊，業務發展穩定，且經營情況不斷優化，虧損持續收窄。

截至 2018 年前 4 個月，餐飲外賣業務收入達人民幣 96.86 億元，年增 107.78%；毛利為人民幣 9.03 億元，年增 112.47%；交易筆數為 16.9 億筆，年增 95.16%；交易金額為人民幣 751 億元，年增 112.15%。同期，美團到店及酒旅的收入和毛利分別實現人民幣 43.51 億元、38.29 億元，年增 43.08% 和 43.41%。

2018 年前 4 個月，在排除優先股的特殊會計處理後，美團經調整虧損淨額人民幣 20 億元。調整前，該數值為人民幣 227.94 億元。

據更新後招股書披露，隨著公司快速發展，估值不斷升高帶來的「可轉換可贖回優先股」的潛在債務加大，這一數值高達人民幣 205 億元；此外，為獲取更多交易使用者並穩固市場領導地位，公司產生較大的銷售及行銷開支；加上著眼於公司的長遠發展及戰略，推出新產品及服務類別，導至今年前 4 個月呈現淨虧損。

而美團於今年 4 月收購摩拜所導致的現金支出，及因並表計入的摩拜自身虧損額，也成為美團目前虧損的另一主因。

2018 年的前 4 個月，美團交易金額仍保持快速增長。更新後的招股書顯示，2017 年 4 月至 2018 年 4 月，美團年內交易額突破人民幣 4000 億元大關，達到 4110 億元，較 2017 年全年 3570 億元的交易金額增長 15.1%。

更新後的招股書顯示，2017 年 4 月至 2018 年 4 月，美團年度交易使用者達 3.4 億；交易使用者人均年交易筆數 20.3 筆，較 2017 年同期的 14.4 筆增長 40.97%。美團 2017 年 12 月活躍用戶數達 2.89 億，活躍用戶占比超過 90%。

值得一提的是，在美團 2010 年至 2013 年的全部年度交易使用者中，去除重複用戶之後，50.4% 的用戶在 2017 年仍然是美團的交易使用者。

此外，美團 2016 年的交易金額中有 78% 來自同屬 2015 年年度交易使用者的重複使用者，2016 年的交易金額中有 82% 來自同屬於 2016 年年度交易使用者的重複使用者，反映出美團客戶群穩定、使用者粘性很高。

2017 年 4 月至 2018 年 4 月，美團年線上活躍用戶商家 470 萬，較 2017 全年的 440 萬增長 6.8%。

美團點評的基礎投資者名單已確定，包括騰訊、Oppenheimer、Lansdowne、Darsana、誠通基金 5 家機構，預計將共分配約 15 億美元，占此次發行總規模的約 1/4。

美團 IPO 定價區間已於日前敲定，每股定價為港幣 60-72 元，市值區間為港幣 3575 億至 4290 億元 (約新台幣 1.3997 兆至 1.6796 兆元)。

截至目前，王興持股 11.4386%，穆榮均持股 2.5141%，王慧文持股 0.7264%。騰訊為第一大股東，持股 20.1363%。紅杉資本持股 11.4368%。其他投資者持股 53.7478%。

招股書的更新，意味著已順利通過聆訊的美團即將啟動港股發行。傳最快本週五 (7 日) 開始招股。