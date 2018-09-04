乳癌的遠因是便祕！研究：癌前病變風險多5倍

文／早安健康編輯部

腸道竟然會影響婦科疾病罹患機率？美國加州大學調查 1400 多名接受乳癌預防篩檢婦女，發現每周排便兩次以下的人，25% 乳房有異常細胞。每天排便一次以上的人，則僅佔 5%，相差五倍。而美國國立癌症研究所研究指出，當使用抗生素時，腸道菌種分佈失衡，連帶影響體內女性荷爾蒙含量，在腸道比正常值多出 60%。女性荷爾蒙過少會骨鬆，過多會致癌。

你可能不知道，在女性荷爾蒙的生成過程中，也跟膽汁酸一樣歷經腸肝循環，且過程中有腸道細菌密切參與。當腸道運作正常，女性荷爾蒙的含量也會正常，但腸道菌相失衡，就可以發現糞便中的女性荷爾蒙含量比平時高，這代表女性荷爾蒙的再吸收能力下降，提高了發生乳癌的風險。因此，因病服用抗生素也應該更謹慎，不僅是因為細菌抗藥性問題，也會影響腸道菌相平衡。

便祕與乳癌相關

進一步延伸，公共營養學講師姚紀高在《漫漫腸路停看聽》就提到，《科學》期刊在十多年前就報導過乳癌的遠因是便祕。美國加州大學從一千四百多名受試者中發現，每周排便兩次以下（符合便祕的定義），每四人就有一人乳房存在異常細胞，而每天排便一次以上的人，每二十人才有一人乳房存在異常細胞。這些異常細胞是指乳腺與導管上皮細胞的非典型增生，容易轉化成癌細胞。

姚紀高就此推論，便祕與乳癌的關連除了因為腸道累積腐敗物質影響，還包括女性荷爾蒙無法順利排出體外，使得女性荷爾蒙有更多機會被身體吸收，加速乳房病變。

腸道免疫力強弱關乎私密處健康

除了乳房，腸道免疫力也會影響私密處健康。腸道含有全身 70％ 的免疫細胞，是保護人體的前線戰場，若腸道不健康，免疫力下降，連帶拖累身體各處。女性私密處同樣也是有著許多細菌聚集之處，當身體免疫力下降，危害人體的細菌有機會發威，就會造成陰道炎等疾病。

婦產科醫師曾郁文在先前受訪中表示，2001 年世界衛生組織專家諮詢會議中，明確指出益生菌株 GR-1 和 RC-14 具有改善泌尿生殖道感染疾病包括細菌性陰道炎、黴菌性陰道炎及尿道感染的效用，研究發現只要持續食用四星期，陰道菌相中健康菌的比例從 50 ％提昇到 82％。

掌握８要點，吃益生菌才有效

除了吃天然含有益生菌的食物，定時定量攝取益生菌產品是許多人的選項。比起其他保健產品，許多益生菌產品標榜的特色是「活的」，要能確保他們能夠到達腸道、發揮作用才是真的有效，ＮＧ的攝取方式不但可能讓益生菌效果大打折扣，甚至可能完全無效！

❶ 針對個人需求看菌種：每個人攝取益生菌的目的不同，因此要找出真正適合自己的菌種。還有一點很重要的是，某些菌種較能耐得住胃酸等人體消化液，也就比較容易順利到達腸道。

❷ 菌種比菌數重要：益生菌數動輒百億到千億，是否真的有意義？數量高固然有更多機會逃過胃酸等消化液的摧殘，但是也有可能數量多的菌種都是廉價卻不耐消化液的菌種。因此選購時，菌種還是要比數量優先考量。

❸ 飯後吃：同樣也是各種消化液的影響，因此在空腹時吃益生菌效果一定最差。最佳的攝取時刻，就是飯後，讓益生菌與食物一起在胃中，就能減少益生菌被消化液殺死的機會。

❹ 溫水送服： 益生菌較不耐熱，因此配溫開水送服為佳，別用熱開水，只是浪費錢。

❺ 勿與抗生素併用：抗生素的作用就是殺死細菌，而且不分好壞。因此如因病由醫師開立抗生素時，應該與益生菌分開吃，中間要間隔一至三小時，避免抗生素殺死益生菌。

❻ 攝取膳食纖維：不被人體消化吸收的膳食纖維，是益生菌們的食物。平日飲食多攝取膳食纖維，不僅有助於腸道健康，也有助於腸道益菌生存。

❼ 小心過量攝取糖： 為了口感，有些產品會添加甜味，因此要看清楚成分標示，避免吃下太多糖。

❽ 孕婦與幼兒應注意：林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師姚宗杰，在 2010 年發表研究指出，孕婦應慎選益生菌產品，否則可能影響胎兒發育，嚴重或許造成流產。此外也有研究指出益生菌對改善過敏症狀還無絕對定論，幼兒若長期服用也需謹慎。

來源：《早安健康》 2018 年 9 月

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