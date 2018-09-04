脂肪肝、B肝都因腸子不健康？高麗菜、火龍果養腸最佳

文／早安健康編輯部

為什麼說腸道不健康，第一個受害的會是肝臟？我們都很熟悉身體的血管，一般概分成動脈、靜脈與微血管，不過在腸道與肝臟之間，還有一個「肝門靜脈」系統相當特別。腸道吸收的養分、營養素、水分等，會先彙集到肝門靜脈，送往肝臟；到達肝臟後，肝門靜脈會不斷分支，將收集來的營養運往肝臟每個角落。肝細胞一方面將養分留做己用，更大一部份則是處理過後，做為全身細胞之用。

由於肝門靜脈不帶氧氣，肝細胞需要的氧氣是由肝動脈帶來。不過整體來說肝臟 70％ 的血液都是來自肝門靜脈，因此肝臟受到腸道的影響不小。

腸肝循環

肝臟雖然功能強大，但還是有一些不足之處。我們都知道膽汁是由肝臟生成，但實際上肝臟的膽汁產能十分不足。據估計膽汁的產量只有需求量的六十分之一，因此膽汁必須透因此過肝門靜脈回收重製，再加以利用，稱為「腸肝循環」。

肝臟初次生產的各種膽汁成分，合稱為初級膽汁酸，進入腸道後，透過腸道細菌分解，再由肝門靜脈回到肝臟，成為次級膽汁酸，兩者合成新的膽汁，再次進入腸道發揮作用。

事實上，部份藥物也是透過類似的過程，在腸肝之間繞一圈，才能真正發揮藥效。

毒從口入，送到肝臟代謝

人體大部份的毒素都是吃下去的，因此經過腸胃系統吸收後，經由肝門靜脈送到肝臟，進行分解、解毒程序。腸道如果不健康，例如腸道菌相失衡，或是腸漏症等，大量毒素或不該進入人體的外來物質，就會透過肝門靜脈一股腦衝到肝臟，造成肝臟負擔，甚至生病。

脂肪肝

2008 年英國一篇研究就發現，脂肪肝造成的非酒精性脂肪肝炎的患者合併有腸漏症。來自腸道的細菌與細菌分泌出的有害物質，第一站就是肝臟。已有研究指出，細菌的分泌物會引起肝細胞發炎，並且造成脂肪堆積，時間久了就會形成脂肪肝。脂肪肝除了是代謝症候群與胰島素抗性的早期指標之一，更重要的是它會造成肝臟本身發生病變──非酒精性脂肪肝炎。

非酒精性脂肪肝目前是已開發國家排名第一的肝臟疾病，由它引發的非酒精性脂肪肝炎，接下來會發展成肝纖維化，再來就是我們很熟悉的肝硬化，最後發展成肝癌。肥胖專科醫師吳佳鴻進一步指出，研究發現脂肪肝患者最主要的死因並不是肝病，而是因為心血管疾病，包括心臟病、心肌梗塞、中風等，不過他覺得很奇怪的是，提到心臟病大家都在怕，而身體檢查發現有脂肪肝，卻都沒在怕。

腸胃肝膽專科醫師何兆芬說，脂肪肝是可逆的病變，除了可以補充益生菌減緩腸漏症危害，日常飲食減少油脂與高熱量攝取，吃優質蛋白質食物、膳食纖維；每周運動超過兩個半小時；減重、戒酒，不亂吃藥都能減輕肝臟負擔。

Ｂ型肝炎

德國與台灣大學兩項個別的研究，說明了腸道菌相失衡對 Ｂ型肝炎的影響。前者說明了，當實驗用的小鼠腸道發炎，益生菌數量減少，壞菌數量上升，肝臟也嚴重發炎。後者則發現，腸道菌相保持平衡，Ｂ型肝炎病情獲得控制，這可能代表腸道細菌能夠調控 Ｂ型肝炎的急慢性發作。

精選各類食材膳食纖維，有助腸道與益菌

這些食物都有豐富膳食纖維：綠豆、黑木耳、柿子、火龍果、牛蒡、香菇、糙米、菠菜、泰國芭樂、高麗菜

高麗菜

高麗菜富含維生素 A、B2、C、K、U，可以抗潰瘍，具有治療胃疾及十二指腸潰瘍、緩解胃痛的作用，鈣的含量也高。含膳食纖維熱量低，容易有飽足感，最適合用來當減肥食物。

火龍果

火龍果果肉的膳食纖維含量為地瓜的 5 倍，但出人意料的是，果皮部分更是果肉的 5 倍以上。日本專家建議火龍果皮可以煮味噌湯，只要先將火龍果洗淨，剪掉果皮上的綠色肉芽，頭尾切除一公分之後，就可以將果皮剝下、切成長條絲狀烹煮。

柿子

富含 β- 胡蘿蔔素、維生素 A 及 C，尤其是維生素 C 比一般水果高 1- 2 倍。水溶性的膳食纖維，有良好的潤腸通便作用，有助於緩解痔瘡、改善便祕。不過不能多吃，也不能空腹時吃，因為含有大量的鞣酸，容易在胃裡沉積。

來源：《早安健康》 2018 年 9 月

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