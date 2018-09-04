金價小跌 因貿易緊張形勢支撐美元

路透倫敦/紐約9月3日 - 金價周一小跌，因對美國與其他國家之間的貿易沖突升級的擔憂，支撐美元守在一周高位附近。

美元走強使得以美元計價的黃金對使用其他貨幣的買家來說變得更加昂貴，從而可能減少消費量。今年以來黃金與美元走勢之間的關系一直蓋過了黃金避險買需的影響。

美國總統特朗普周六表示，沒必要把加拿大留在北美自貿協定(NAFTA)，並警告美國國會不要幹涉貿易談判，否則他會完全終止NAFTA。

此外，彭博新聞周四報導，特朗普準備迅速擴大與中國的貿易戰，已告訴助手們，待公眾意見征詢期按計劃在下周結束，他就準備馬上對另外2,000億美元中國進口商品加征關稅。

“只要貿易戰憂慮支撐美元持續走堅，金價就會承壓，”ETF Securities的大宗商品策略師Nitesh Shah表示。

現貨金收跌0.03%，報每盎司1,200.4美元。美國主力12月黃金期貨則上漲0.30美元，或0.02%，至每盎司1,207.00美元。

ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa稱，如果金價反彈至1,210美元，則很有可能進一步升至1,230美元；但若跌破1,200美元，則將測試1,180美元，以及下道支撐1,160美元。

有一些跡象顯示，市場上的空頭人氣已開始略微改變，8月28日止當周紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金合約的凈空倉一個多月來首次減少。

由於投資者尋找美國升息步伐的線索，本周出爐的美國經濟數據可能會影響金價走勢，包括周二的制造業調查和周五的非農就業報告。

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold的倉位持續結清。該基金的黃金持倉已較4月底觸及的峰值下滑逾13%。

現貨銀小幅收低，報每盎司14.46美元，此前觸及兩周多來最低水準14.37美元。



現貨鉑金收漲0.1%，至每盎司783.50美元。現貨鈀金收低，報每盎司978.5美元，周五曾觸及10周高位984.97美元。

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