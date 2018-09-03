對2000億美元中國商品加稅 專家：川普會分批出手

據傳美國總統川普計畫於本週，宣布對價值 2000 億美元的中國輸美商品，加徵 25% 關稅；對此，專家研判，川普會「分批出手」，先拿價值 200 億美元的商品「開刀」，之後再陸續出招。

繼 7 月互對價值 340 億美元商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行第 2 波攻勢，互對價值 160 億美元進口商品，加徵 25% 關稅。

川普揚言，將另對價值 2000 億美元中國進口商品，加徵 25% 關稅，預計在徵求公眾意見期結束後 (9 月 6 日)，就會宣布最終決定；中國商務部上週呼籲，站在誠信基礎上磋商，才是解決問題的正確方式。

根據 CNBC 報導，華府智庫 Cato Institute 貿易政策中心副主任 Simon Lester 表示，川普政府可能會「分批出手」，先對 200 億美元中國輸美商品加稅，之後再陸續提升加稅商品規模。

Lester 指出，上一回合的 500 億美元商品關稅戰，就分成兩階段進行，美國先後對價值 340 億、160 億美元的中國輸美商品加稅。

報導稱，若美國真的對 2000 億美元中國輸美商品加稅，就代表先前幾輪貿易談判，並無實質進展，美中貿易緊張情勢，仍持續升級。

Lester 預估，在貿易戰對經濟的負面影響顯現前，川普政府將維持現行貿易策略，「他們認為這是有效的」。

貿易戰已對部分美國企業造成衝擊，但 Lester 說，就整體經濟表現來看，影響程度尚小；不過，第 3 季的經濟數據，恐因此下滑。